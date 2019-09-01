（中央社記者黃麗芸台北1日電）北市自強隧道今起實施「區間測速」執法取締，一輛普通重型機車被測出於今天凌晨零時44分行經隧道平均時速68公里，被警方開出首張超速罰單，截至上午9時止共開罰103件。

有鑒於台北市自強隧道去年7月發生游姓男子駕駛超跑追撞隧道內的兩輛施工工程車，釀2死3傷事故。北市警方配合交通部推動「速度管理」與「科技執法」政策，9月1日起正式於自強隧道內實施「區間測速」及跨越雙白線執法，以降低隧道內事故率。

依台北市交工處公告，自強隧道速限規定為40公里，新制上路後將針對超速逾20公里以上者優先取締，意即行車速度超過（含）61公里以上者。

「區間測速」新制今天上路後，一輛普通重型機車被測出今天凌晨零時44分行經自強隧道的平均時速為68公里，明顯超速，被警方開出新制上路後的首張罰單。同時，截至今天上午9時止統計，共計有103件違規案件遭開罰。

警方表示，新制上路後的首日統計違規案件資料，將於明天統計後再對外發布。

測速起點與終點位置，均會設置「區間測速起點」和「區間測速終點」牌面。台北市警察局交通警察大隊說明，區間速率是以行駛全路段的車速平均值作為認定標準，若在監測路段間偶然不慎超速並不至於立刻構成違規，後續再注意控制車速即可。（編輯：張銘坤）1080901