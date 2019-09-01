三太子在安平失蹤？原來是台南市觀光協會為培訓城市文化觀光導覽解說員，1日在安平舉辦「實境遊戲X走讀安平‧三太子失蹤記」活動，期藉透過走讀安平，讓民眾感受安平在地風景文化，也讓導覽解說員了解特色產業行銷策略、民宿特色餐、伴手禮製作、活動DIY體驗等完整之培訓課程內容。

台南市觀光協會理事長尤鎰鋒表示，該活動是以安平文朱殿的三太子遺失又找回的故事為背景，2017年９月在安平文朱殿內的哪吒三太子，竟然不見了，是去玩耍？還是習藝練武功呢？三太子究竟去了哪裡？

尤鎰鋒指出，該活動共開放20個隊伍參加，一開放報名，不到3天就額滿，將近200人共同參與，且大都是親子親屬組團，也有直接在網路號召組成的隊伍，每個隊伍都有自己的隊名及特色，甚至設計有趣的隊呼，極富創意。

活動現場也鏈結4個開辦計畫課程，包含已開訓的「城市文化觀光導覽解說員培訓班」，「特色民宿經營管理實務班」正熱烈報名中；「複合式休閒餐飲製作班」及「烘焙伴手禮製作暨商品包裝設計班」將於明年2月開辦。

民眾透過「實境遊戲X走讀安平三太子失蹤記」活動，不僅走入安平巷弄街角，體會古早聚落之美，也從遊戲活動的任務項目中，了解歷史文化，從遊戲活動的謎題中獲得樂趣及解謎成就感。

此次活動不只是單純戶外實境探索遊戲，也是一趟走讀台南歷史古蹟的小旅行，藉此吸引更多旅客造訪安平，感受安平在地風景文化及濃厚人情味，更希望以該活動為啟蒙開端，再陸續推廣到台南其他各小鎮，讓各地旅客愛上台南，深入體驗台南的魅力。

台南市觀光協會近期也有「綠飲食活力養生料理製作班」、「烘焙餅乾與飲料調製丙級證照班（新住民專班)）」，有需求的待業民眾，可透由「臺灣就業通」網站報名，另有用人需求企業，亦可在此尋、徵才。