近日有首購族網友在PTT發文，表示最近買了人生第一間房，預售屋總價800多萬元，已付訂金與簽約金共85萬元，但薪轉戶頭只剩6萬元，詢問能否貸款8成以上，引發熱議。房市專家建議，可與薪轉戶銀行或建商合作銀行借貸，或了解哪些銀行在衝刺房貸業務，比較有機會爭取逾8成貸款，不過存款所剩不多，最好確保有穩定收入，才有能力支付每月房貸。

該名網友表示，自己年薪60萬元，無欠債、負債，已簽約購入桃園觀音的預售公寓，3房加車位總價855萬元，想貸款760萬、8成以上、30年，父親會贊助簡易裝潢，建商會送電視、冰箱和洗衣機，比較不用擔心傢俱開銷，而家人會來一起住，如果可以補貼月繳房貸，不曉得是否能撐得住房貸壓力？

針對首購族想爭取8成以上貸款，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，可與建商配合的銀行申貸，整批貸款，比較有機會提高貸款成數，但個人條件也是重要關鍵，銀行還是會評估貸款人是否有還款能力，最好多詢問幾家、多比較，例如薪轉戶、常往來的銀行，或可詢問代書，最近有哪幾家銀行在衝刺房貸業務，都有可能爭取到較好的貸款條件。

另以貸款760萬元，一段式利率1.7%、30年本息平均攤還計算，等於網友需月繳近2.7萬元，曾敬德指出，房貸占月薪的2分之1，償貸壓力不小，而且存款又僅剩6萬元，不能停止工作，生活會比較辛苦，他也提醒，因是購入預售屋，最近一期及後續的工程款，需提前準備或向親友借款，避免繳不出來。

曾敬德也建議，首購族要買房，每月買房支出不要高過薪水的3分之1，並準備薪水3個月以上的預備金，畢竟開銷不只買房子的錢，除傢俱、裝潢費之外，管理費、瓦斯水電費都是成本，如果家人能夠協助償貸，當然可以減輕不少負擔。