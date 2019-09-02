電動車、智慧溫室　教師手作教具融入數位程式課程

教育部推動「自造教育」計畫，強調動手做與思考創新能力，今（2）日舉行自造教育2.0版「STEM+A課程導向數位自造教育扎根計畫」第一年成果發表會，除了發表8套可供教師運用的軟、硬體教具，同時涵括程式語言、人工智慧、大數據、機器人等新興科技教育，此次更擴大運作，在北、中、南3個子計畫大學設置恆星基地，預計在108學年度有超過1.6萬名學生受惠。

教育部次長范巽綠表示，在過去幾年教育部持續推動自造教育，發展至今結合數位課程，利用「行星、衛星、恆星」的推動架構，由北中南3大恆心大學帶動當地的高中職與國中小，藉由公版教具，進行數位課程開發與教師的研習活動，今天展現的公版軟體應用，預計到年底能產生72門以數位製造教育融入各學科領域的微課程。

計畫主持人、高師大光通系教授林鴻銘說，「STEM+A課程導向數位自造教育扎根計畫」用Maker精神將教具做出來，既然我們做得出來，老師們也做得出來，運用「NKNUBLOCK程式及數控教學」軟體及「4060系列」硬體教具，NKNUBLOCK是一個公版軟體，能延伸到高中職的程式教學，4060則是一個公版電路板，這些教具涵括程式語言、運算思維教育與AI人工智慧等創新自製教具，可延伸至機器人、大數據、物聯網、智慧居家、人工智慧等新興科技教育。

加盟為恆星基地之一的廣達文化基金會執行長徐繪珈指出，看到4060的教具後相當喜歡，就用這個教具與教案結合做測試，發現就算是非資訊領域的老師，經過培訓後都能很快上手，是相當令人振奮的成果，讓小學生從枯燥的程式學習轉為具體的實作教育，讓孩子對程式教育產生興趣，在這個過程中也累積、延伸出許多不同的教案，同時持續創新，今年也預計培育150的老師，未來將受惠2100名學生。

發表會中，NKNUBLOCK培養學生運算思維及積木程式能力，模擬多樣情境微課程，適合國小硬體程控整合入門教學，以「履帶車及電動車教具平台」透過設計實作避障、循跡、迷宮等方式，培養邏輯數控、進階運算思維及IDE程式設計能力，再進一步，可將物聯網介面功能應用在「智慧居家」及「智慧溫室」等學科融入之教學，以WiFi家電物聯網模組，讓學生融入「創意智慧生活」的實務應用，結合程式設計與素養導向學習。