（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）一名鄒姓男子昨天深夜酒後醉倒南投縣埔里鎮一處停車場，一名駕駛疑因光線昏暗及轉彎視線死角而輾過鄒男，救出送醫不治。

36歲鄒姓男子昨天深夜酒後醉倒埔里鎮一處民營停車場，一名高姓駕駛疑因視線不良，未看到躺在地上的鄒男便直接輾過，駕駛感覺不對勁下車查看，發現鄒男卡在車底，立即通報救援，消防局利用器材抬高車體救出傷者，但已失去生命徵象，送醫急救仍不治。

埔里警方調查，鄒男昨天晚間與友人聚會喝酒，結束後步行離開，醉倒一處停車場內轉彎處，遭開車要離開的高男輾壓，鄒男送醫抽血換算呼氣酒測值2.2，而開車的高姓男子酒測值為0；鄒男家屬今天到派出所做筆錄，對於為何鄒男倒臥停車場遭輾斃也感到不解。

另外，住台中市50多歲林姓男子8月31日中午騎乘大型重型機車載張姓妻子，行駛省道台16線集集鎮往水里鄉方向，在指標約14.7公里處疑自撞中央分隔島摔車，機車往前噴飛約百公尺，夫妻兩人當場失去生命徵象，由救護車緊急送醫急救，但當天晚間仍不治。

針對夫妻騎重機發生事故死亡案，南投縣警察局集集分局今天表示，根據現場跡證，以機車自撞中央分隔島為肇事主因機率較大，至於是否有與其他車輛碰撞、超速行駛、機械故障等其他可能原因則有待進一步釐清。（編輯：林沂鋒）1080902