▲如果當你住的公寓底下，埋了 120 副棺材，會不會覺得睡覺的時候都毛毛的？（圖／翻攝自推特）
▲如果當你住的公寓底下，埋了 120 副棺材，會不會覺得睡覺的時候都毛毛的？（圖／翻攝自推特）

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如果當你住的公寓底下，埋了 120 副棺材，會不會覺得睡覺的時候都毛毛的？近日在國外的某個社區竟被爆出，那區的公寓地底下埋的「全是棺材」，這讓住在那邊的民眾嚇得驚慌失措，這也讓網友看完後紛紛大呼，「這是火影忍者裡面的大蛇丸住在那邊吧，想使用忍術穢土轉生？」。

▲國外的某個社區竟被爆出，那區的公寓地底下埋的「全是棺材」，這讓住在那邊的民眾嚇得驚慌失措，這也讓網友看完後紛紛大呼，「這是火影忍者裡面的大蛇丸住在那邊吧，想使用忍術穢土轉生？」。（圖／翻攝自推特）

根據外媒報導，這個位於美國佛州坦帕市( Tampa )佛羅里達大道 3700 街區的大樓地底，竟全埋著棺材。最早發現這墓地的團隊是卡德諾( Cardno )考古公司，他們於 6 月時使用雷達發現，在深度 121 公尺的土地之下，竟探測到了許多「整齊排列」的長方形物體，深度約 1.2 至 1.8 公尺之間，這讓啊們非常質疑這裡是不是一塊「墓地」，後來在當月 30 日他們正式宣佈發現棺材。

▲他們認為該處很有可能是種族隔離時期該市第一個為非裔美國人所設立的錫安公墓( Zion Cemetery )，但這個墓地後來因為白種人到此開發，而於一個世紀前消失。（圖／翻攝自推特）

他們認為該處很有可能是種族隔離時期該市第一個為非裔美國人所設立的錫安公墓( Zion Cemetery )，但這個墓地後來因為白種人到此開發，而於一個世紀前消失。而住戶們直到最近才知道這個恐怖的消息，住戶委員會副主席聞訊後難過的表示「天啊，那些亡者居然還被埋在那裡」，由於當地政府計畫之後將公墓改為紀念公園，於是將重新安排所有住戶搬遷至其他住所。（編輯：王柏文）

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