英國一名男子在小店以 40 元買到一只黃色小花瓶,放上拍賣網站轉賣想著能加減賺一些差價就值得了,殊不知竟然翻了 8 萬倍!專家更起底花瓶昔日「御用」身世,讓人不禁羨慕這位便宜取得寶物的幸運兒。

綜合外媒報導,日前一名男子在英格蘭哈特福郡( Hertfordshire )的一間慈善商店用 1 英鎊(約台幣 38 元)買下一只黃色小花瓶,然後放上購物網站 eBay 拍賣。然而,報價的來訊如雪片般飛來,他這才意識到這只花瓶大有來頭。

這名男子把花瓶帶到藝術品拍賣公司鑑定,結果這只花瓶上有中國清代乾隆皇帝的印章,還寫有一首題辭。專家判斷,這應該是乾隆皇帝命人所製的御用裝飾品,半梨形設計是特別用來裝飾牆壁,而黃色正是皇室的象徵;琺瑯則因為在當時很珍貴,屬於皇室才能擁有的特殊材質。

賣家得知這只花瓶的真正價值後,感到又驚又喜,決定撤下 eBay 上的販售,委託拍賣公司在進行拍賣,底價將是 8 萬英鎊(約台幣 305 萬元),專家更表示,最終賣出的價格恐怕比 8 萬英鎊高出許多。(編輯:林奐妤)

This Qianlong famille rose wall vase was bought from a charity shop for just £1, however it is expected to make over £50,000 in our November Asian Art Auction! But why is it so special? Read the full story – https://t.co/w8fPa1puQq #chinese #qianlong #charityshop pic.twitter.com/o83x4OZW3L

— Sworders (@swordersfineart) August 29, 2019