英國一名男子在小店以 40 元買到一只黃色小花瓶，放上拍賣網站轉賣想著能加減賺一些差價就值得了，殊不知竟然翻了 8 萬倍！專家更起底花瓶昔日「御用」身世，讓人不禁羨慕這位便宜取得寶物的幸運兒。

綜合外媒報導，日前一名男子在英格蘭哈特福郡（ Hertfordshire ）的一間慈善商店用 1 英鎊（約台幣 38 元）買下一只黃色小花瓶，然後放上購物網站 eBay 拍賣。然而，報價的來訊如雪片般飛來，他這才意識到這只花瓶大有來頭。

這名男子把花瓶帶到藝術品拍賣公司鑑定，結果這只花瓶上有中國清代乾隆皇帝的印章，還寫有一首題辭。專家判斷，這應該是乾隆皇帝命人所製的御用裝飾品，半梨形設計是特別用來裝飾牆壁，而黃色正是皇室的象徵；琺瑯則因為在當時很珍貴，屬於皇室才能擁有的特殊材質。

賣家得知這只花瓶的真正價值後，感到又驚又喜，決定撤下 eBay 上的販售，委託拍賣公司在進行拍賣，底價將是 8 萬英鎊（約台幣 305 萬元），專家更表示，最終賣出的價格恐怕比 8 萬英鎊高出許多。（編輯：林奐妤）