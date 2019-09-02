新竹一直以來被許多認為是「美食沙漠」，直言此處並不像其他縣市那麼多在地美食，日前就有網友針對這問題提出疑惑，引起相當多的鄉民討論，不過就有在地居民跳出打臉，列出幾大點反駁這樣的稱號，更直言「還是有相當多的美食」！

日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，直言新竹為何沒有 CP 值非常高的店面呢？反倒被許多人稱為是美食沙漠，這樣的情況，讓原 PO 相當好奇「新竹為何會是美食沙漠？」

問題一曝光，就引來相當多的網友討論，不少人都直言點出「主要是太貴， CP 值太低，味道跟其他縣市差」、「路邊攤有些東西少又貴」、「真的很難吃呀」認為新竹食物就是貴又難吃，沒有什麼好爭議的。

不過就有在地人跳出來分析，直言新竹會被一直說難吃，一大部分都是因為「鄉民跟風文化」關係，直言只要有人帶得起風向，反對的聲音就會開始起來。先前就有鄉民戲稱「新竹美食只有麥當勞」，引起許多人發文嘲笑新竹美食，不過他怒指這些人有誰真的走過一遍新竹，其他地區還是有隱藏美食存在的！

再來，他也表示因為新竹科學園區的設立，有許多外地人來到新竹發展事業，但人都有「家鄉情懷」，每個地區的飲食習慣都不同，像南部上來就會希望食物是甜的。對此，他就直言「來新竹之後，想吃到這種家鄉美味，談何容易？四處找不到類似東西，就直接說新竹東西難吃啦！」

最後他坦言新竹店家本身也有大問題，就是「哄抬價格」！他舉例，新竹本有一家相當知名的牛肉麵店，因為大量顧客光臨，他們就將價格上漲，最後終於讓許多饕客受不了，甚至給它標上「貴又難吃」的標籤！許多店家看生意好，又不斷抬高價格，就是造就新竹被認為是美食沙漠的原因之一。

貼文一曝光後，就立馬引起許多網友討論，許多人也贊同此分析，直言「太中肯」、「推！明明就滿多不錯的店」、「講得蠻中肯的」、「認真文給推」、「跟鄉民認真就輸了」。（編輯：陳雅雲）