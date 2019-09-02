日前落幕的瑞士世錦賽，世界第2我國一哥周天成再度止步8強，對於周天成不用教練的質疑聲浪再起，不過今(2)天受訪時他表示不會被動搖，「每個人的角度不同，自己的觀點可以立馬在場上調整，靠自己解決問題，這才是真正的進步。」

周天成生涯6度出戰世錦賽4度止步8強，他認為是，「太想要突破以往。心態太急躁，導致一些球處理不好，造成來回多拍，體力被消耗。但90分鐘的比賽我都能撐過了，這場沒有打得比較久，應是戰術太簡單。」

周天成自去年底開始，場邊都無教練、只有物理治療師高敏珊，周天成認為，「有教練雖會提供多一種想法參考，但教練也有可能看不見我的問題，加上我也需要一些時間去理解、調整，如果是我自己發現問題，可以馬上改。」

「自己發現問題，解決問題才是真正的進步。」周天成面對外界質疑聲浪，堅持原則。今年就算沒有場邊教練指導，周天成勇奪超級1000印尼公開賽、超級500泰國公開賽冠軍，世界排名更升到新高第2，再再都印證他是能自我成長的選手。

周天成本周在台北出戰中華台北公開賽，希望以地主身分留下冠軍，短暫休息1周後將轉戰17日開打的超級1000系列中國公開賽，周天成表示去年安排賽程時，就知道今年較忙碌，利用「以賽代訓」調整狀態，他說，「雖然累但就是堅持去做。」