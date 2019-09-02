台大校長管中閔今年一月才遭監察院彈劾，指其於國發會主委任職期間，「持續」透過「匿名」方式，「常態性」為《壹週刊》撰寫社論，獲取一年約六十五萬的「兼職」報酬，違反公務員服務法有關兼職之規定。今（2）日，司法院公務員懲戒委員會判決管申誡處分確定。

說老實話，從2018年1月5日台灣大學選出管中閔為該校第十二任校長後，蔡政府已經為了這個「大學自主」的人事案，幹掉了潘文忠、吳茂昆、葉俊榮三任教育部長。到了2018年12月24日，葉俊榮「勉予同意」管就任。眼見實在攔不住這個人事案，2019年1月15日，由監察委員陳師孟召開彈劾審查會，通過了管中閔彈劾案。而本案送交公務員懲戒委員會後，分別於7月2日及8月20日舉行合議庭及言詞辯論庭，並於今日宣判。

從「卡管」、「拔管」到「汙管」，要說這沒有任何來自高層的意志，誰會相信？到底這個所謂的「高層」是誰？從今年1月17日臉書粉專「臺大自主聯盟」的發文來看，顯而易見的就是現任總統蔡英文。原來蔡英文自己承認反對葉俊榮通過台大校長案，而媒體追問為何不追回人事任命公文時，卻又說：「追公文這件事是行政院處理的，你不要以為總統每件事情都插手。」

等一下，這個蔡英文，跟前陣子說2020年總統大選是「保有民主生活方式」或「被統一」抉擇的那個，是同名同姓還是同一個人？很不幸，真的是同一個人。

如果，所謂的民主，指的是國家元首可以因為不喜歡一個人，就將手伸進大學自主，干涉大學校長的遴選結果。

如果，所謂的民主，指的是為了貫徹個人意志，寧願換掉三個部長，也要達到自己的目的，無視於政務的推展與國家政策的連續性。

如果，所謂的民主，指的是既然擋不住人事案，就利用監察院彈劾，無視主管公務員體系的考試院銓敘部意見。

當打著「民主」旗號的人，顛覆了法治的基礎，顛覆了體制、顛覆了行政倫理、顛覆了大學自治。卻要讓人相信其人會守住國家的主權、國家的民主、國家的法治。這樣的邏輯，會不會幾近緣木求魚？