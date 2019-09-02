（中央社記者陳朝福屏東2日電）屏東縣警察局長葉明潭今天上午在宿舍突身體不適，緊急送醫檢查發現右腦血管栓塞；據了解，葉意識清楚，但須住院治療。縣長潘孟安已指示轉高雄長庚進一步檢查，叮囑好好養病。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，葉明潭上午到屏東醫院就醫後告知縣長潘孟安，潘隨即指示衛生局協助轉院高雄長庚做進一步檢查和治療。另外，警政署長陳家欽已電話關切葉明潭病況，要他先休假養病。

屏東縣警局副局長林長春說，上午8時30分晨報時，葉明潭打電話表示身體不舒服，請他代為主持晨報；9時多再接到葉明潭從宿舍打來電話，表示身體很不舒服，於是由同仁送衛生福利部屏東醫院檢查，醫生初步檢查為右腦血管栓塞，暫時沒有生命危險。

林長春表示，今天上、下午都有去探視葉明潭，葉除了左手腳麻痺外，口齒清晰、意識清楚；下午已轉高雄長庚醫院做更詳細檢查。

61歲的葉明潭，警大46期刑事警察學系畢業，歷任高雄市政府警察局民防管制中心主任、高雄楠梓、新興分局長，去年7月16日從新興警分局長調升三線二星的屏東縣警局長，從警生涯深受警政署長陳家欽器重。月初才配合檢方執行2020總統大選前的緝毒掃黑專案，日前又迅速偵破直播主吳小哲遭打斷手腳案件。(編輯:孫承武) 1080902