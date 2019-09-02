今日天氣／颱風外圍環流影響！東半部及南部山區晚起降雨增

今（ 3 ）日白天天氣跟昨天類似，各地晴朗炎熱，高溫約 32 至 35 度，僅花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部、東北部山區有局部短暫雷陣雨；晚上開始受到颱風外圍環流影響，東半部地區及南部山區降雨會開始增加。

王金平：換瑜計畫「有聽說」 藍議員批王回應不妥

國民黨初選後整合不順，郭董參選細節已經討論到副手要找誰，也讓「換瑜」傳言甚囂塵上，前（ 1 ）天更傳出黨主席吳敦義派前陸委會張顯耀向國台辦傳達「換瑜」的訊息，王金平表示「有聽說」，國民黨回應這是「子虛烏有」的訊息，藍營市議員張斯綱則認為，王的回應經過轉傳會造成 3 人成虎的假新聞，十分不妥。

一年爆婚變？阿嬌老公傳約炮網紅 阿嬌發聲「果斷切割」

香港女星阿嬌（鍾欣潼）去年 12 月閃嫁「醫界王陽明」台灣醫師賴弘國，婚後夫妻倆經常曬恩愛，但近期卻屢傳婚變消息，繼 5 月兩人爆出分居後，賴弘國昨（ 2 ）日又遭陸媒驚爆疑似約炮巨乳女網紅，爆料者信誓旦旦說自己手上有證據，甚至還傳出「視訊截圖」，而阿嬌也在午間發文對此作出回應，老公賴弘國也在留言處附和。

「大奶薇薇」真的是店長！火辣坐鎮路易莎 男網友：喝爆

近日網路瘋傳一張職人工作照片，清涼爆奶收銀引發網友暴動，跪求地址要去「喝爆」。這位爆奶女神是小有名氣網美「大奶薇薇」，半年前圓了創業夢，加盟路易莎在台中文心路及西屯路口開店當店長。「薇薇」原名張維亞，網路上瘋傳的照片，是下班前被「偷拍」的衣衫不整照，上傳後確實帶來3倍人氣。

飛機上耳機孔為什麼是「兩孔」？航空公司解答了

搭過飛機的人一定都有過這個疑惑，「到底飛機上的耳機孔為何都是兩孔呢？」近日星宇航空就在臉書針對此問題提出隨堂考，並解答其中原因，讓眾人全都長知識了！

不再相忍為國！ 莊智淵、謝淑薇離開國家隊的原因

被稱為「台灣桌球教父」的桌球好手莊智淵，1 日深夜發文，確定要退出國家隊，不再代表台灣打亞錦賽、奧運等賽事，最主要不但是為了「爭一口氣」，更要求的對運動員的尊重。（編輯：許苡晴）