許多人都認為出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞等感冒症狀時,「多補充維他命 C 」可以預防感冒或是縮短感冒病程,但這其實是錯誤觀念。有研究指出維他命 C 無法有效預防感冒,醫師提醒,維他命 C 並不是藥物,不能預防或改善感冒症狀。

南投醫院家醫科許盛榮醫師表示,感冒通常是病毒引起上呼吸道感染,出現流鼻水、鼻塞、打噴嚏、喉嚨痛、疲倦等症狀,依病毒種類、個人體質,表現出不同症狀。治療多以緩解症狀為主,較無法縮短病程。建議感冒的患者應多喝溫開水、多休息,大部分患者多在一周後會自行康復。

民眾習慣以保健食品來補充身體營養,但這些保健食品真能讓身體健康嗎?獨立醫療組織考科藍( The Cochrane Collaboration )曾統整 29 個研究,受試者超過 1 萬名,結果發現一般人攝取維他命 C 無法預防感冒發生。也有一項發表於美國內科醫學年刊的研究指出,數種維他命及保健食品並沒有這麼神效,和維持心臟健康、延長生命的關聯低。

國健署建議,成年人每天維他命 C 建議攝取量為 100 毫克。南投醫院營養室主任蔡秀雯表示,維他命 C 可以促進傷口癒合、燒傷復原及增加免疫功能,維持正常免疫功能狀態時較可防止病毒入侵,此與流傳的維他命 C 改善感冒症狀或預防感冒有所不同。

蔡秀雯表示,想補充維他命 C ,從天然蔬果攝取維生素即可,例如芭樂、檸檬、柑橘等都含有維生素 C 。另外民眾購買維生素 C 營養食品要留意劑量,過量恐增加結石的風險。南投醫院提醒,想預防感冒,平時應維持正常生活作息、飲食和良好運動習慣,出入公共場所要勤洗手。(編輯:林奐妤)