香港眾志秘書長黃之鋒與香港立法會議員朱凱廸、前學聯秘書長岑敖暉應光合基金會之邀，來台參加一場香港情勢的座談會，他們抵台後表示，希望台灣在十月一日前，能為香港反送中活動，舉辦一場大遊行，但面對「只關心不介入」的蔡英文，黃之鋒三人此行是否真能達標返港，讓人擔憂。

雖然香港特首林鄭月娥日前在與私人閉門會議中提及，香港及中國大陸政府都認為，港民這場抗議行動，不會在十月一日前獲得解決，同時中國大陸絕對沒有計畫出動解放軍，不過這些訊息似乎無法平息香港的反送中條例爭議。

事實上，台灣與香港都因中國大陸的強盛而出現民主危機，香港自1997年回歸中國大陸後，即採行港人自治的一國兩制，不過日益強大的中國大陸，卻在習近平上任後，出現強勢作為，不但香港特首完全由中國大陸指派，還要一統台灣，讓亞洲情勢陷入緊張情勢。

有趣的是，台灣自前總統李登輝首次民選後，每次只要碰到總統選舉，中國就會進行文攻武嚇，企圖以武力強壓台灣的選情，今年也不例外，才讓蔡英文在年初即因意外撿到習近平的槍而民調上揚。



蔡英文不止年初撿到槍，過去半年多來，還因中國大陸強勢介入大選，甚至藍軍總統候選人也不放過而頻丟槍，讓蔡英文原本低迷的民調不降反升，一路上揚至今，蔡英文也從苦瓜臉變成笑臉辣台妹。

不過讓蔡英文變成笑臉的不止是藍軍候選人頻丟分，還包括香港發生反送中條例遊行，而且遊行人數越來越多，反送中條款已成為全港人的共同恐懼，他們擔心過去的自由空氣不再，這把火延燒了二個多月，至今還在燒。

對於香港反送中爭議升溫，蔡英文力挺之舉引來港人的感謝，尤其港府與港民的衝突周周都有新發展，讓蔡英文在兩岸議題上再度撿到槍，尤其港府的暴力行徑，更讓不少台灣民眾在擔心之餘，也肯定蔡英文的勇敢回應，蔡英文儼然成為捍衛台灣主權的女神。

事實上香港問題是政治問題，對香港人而言，中國大陸領導人是香港的領導人，但對於台灣而言，不論是兩岸一家親或是一國兩制，台灣與中國大陸確是兩個政治實體，因此對蔡英文來說，「關心但不介入」才是她香港爭議的最高指導原則。

此次黃之鋒等人受林佳龍的光合基金會之邀來台，除了向台灣人說明香港的最新情勢外，也希望能爭取台灣的全力協助，包括對赴台港人的人道協助，以及舉辦一場大型的遊行。

對蔡英文而言，選前有機會再次撿到槍當然是好事，尤其從民調數據來看，中國大陸如果鎮壓香港，勢必讓台灣人感到不安與惶恐，對蔡英文選情也會因擔心民調再度上揚，因此香港事件勢必成為蔡英文大選的重要議題。

只是香港問題中國大陸勢必要處理的事，對於自認「不同國」的蔡英文，關心卻不介入是最安全的距離，黃之鋒等人希望十月一日之前的周末及週日，擇一日舉辦大型遊行，也可能因為碰觸民進黨黨慶及黨代表大會，而宣告破局。

民進黨對於十月一日前要辦大型集會一事，語帶保留，他們表示，民間若有團體發起一定會力挺，不過執政黨無法明確承諾，確實讓這場「今日香港、明日台灣」的兩岸議題最終版，再度蒙上隱憂。