前立委林國慶懺悔相信立委陳明文，今(3)日在嘉義的社群媒體發「懺悔文」，後悔「堅信」陳明文不會涉貪污，後悔「相信民進黨」；立委陳明文的夫人廖素惠則對林國慶的PO文回應，「一個人如果有貪念，就得不到自身的自由」回應。

林國慶今日一早天未亮時，就在嘉義縣市的新聞界社群媒體及其臉書發表「懺悔文」，後悔「堅信」陳明文不會涉貪污案，後悔「相信民進黨的核心價值，勤政、清廉、愛鄉土」；幾個小時後，陳明文在高鐵上遺失裝有新台幣300萬現金的行李箱，還「相當生氣為何高鐵要報警」，網路媒體正熱議中。

林國慶指出，曾和一大群懷抱理想的民進黨死忠同志朋友們，為一位縣長任內涉及民雄汚水處理埸的貪汚弊案，被收押在嘉義看守所聲援抗議，就是現在人稱嘉義王、囝仔仙陳明文先生，因為堅信他不會涉案，也一直相信民進黨的核心價值，勤政、清廉、愛郷土，辦聲援搶救晚會，結果必須承認我們錯了！

林國慶說，經檢方查證法院審理判定，洩漏底標是事，實判定六個月徒刑確定，我們真的錯了，原來人性是如此貪婪，司法是因人設定的嗎？你相信沒對價關係，背棄縣民挺而走險洩露公共工程底標嗎？嘉義人覺醒吧！惡人可以狂妄囂張，是因為我們保持沈默所造成，我決定起義改變嘉義，別再選擇沈默了！拋開羞恥重振光榮吧！台灣加油嘉義加油！。

針對林國慶的懺悔文，陳明文的夫人廖素惠，在臉書以「一個人如果有貪念，就得不到自身的自由」回應，丈夫(陳明文)被收押在嘉義看守所的縣長聲援抗議，永遠無法忘記，一輩子都不會忘記，不只是情感的相挺，而是選擇相信！相信陳明文的人格。相信當年的陳縣長，不貪不取，努力做好縣政的好縣長。

廖素惠說，林國慶為了個人忿恨選舉恩怨。以惡毒的內容鋪天蓋地攻擊陳明文；林國慶先生想要參與選舉，應該是要提出自己的理念和主張，千萬不要只會惡意謾罵，憑空捏造，繼續以10分的情緒講120分的話，這是情理法治的社會，不是理盲抹黑的社會。