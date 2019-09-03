電子支付及電子票證可望大整合！金管會今（3）日指出，相關修法已進入法案預告期，並規畫由財金公司成立「跨機構共用平台」，未來民眾在不同電子支付帳戶裡的資金可相互轉帳，各電子支付機構簽下的特約商店也能共用，預計今（2019）年10月送交行政院，若順利的話，這會期就可送入立法院，最快明年上路。

金管會說明，目前電子支付機構沒有辦法成為財金公司直接會員，得找一個銀行做管理行，才能做資金移轉清算，但金管會日前發布「電子支付機構管理條例」修正草案，電子票證跟電子支付將整合成同一法規，不同業務適用不同資本額來規範，並計畫由財金公司規畫成立「跨機構共用平台」，屆時電子支付業者也能納入財金公司會員。

金管會指出，這次電支電票大整合修法將有4項預期效應，首先，整合儲值支付工具的法令規範，符合支付工具虛實整合的發展趨勢；第二是擴大電子支付機構的業務範圍，創造以電子支付機構為核心的支付生態圈；第三則開放跨機構間互通的金流服務；第四營造友善產業發展的法規環境，提升業者經營競爭力及保留主管機關管理彈性。

另這次修法也有3大亮點，包括各電子支付機構款項將可相互移轉，未來將由財金公司成立一個「跨機構共用平台」，提供消費支付及資金移轉的清算中心，這讓消費者使用更為便利。而透過「跨機構共用平台」，未來電子機構業者簽下來的特約商店，彼此都可以使用，而不像過去只有簽約商才能用。

除了不同機構帳戶可以資金移轉、不同特店可以使用，未來連紅利點數也能共用，商家可以接受點數消費折抵。金管會強調，這項電支電票機構大整合，在亞洲鄰國當中像韓國、馬來西亞也有相似做法，而目前國內的電支與電票機構業者，含專營與兼營共有29家。