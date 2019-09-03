週二 (3 日) 歐元兌美元早盤持續下跌，EUR/USD 盤中一度來到 1.0925，創下 28 個月的新低，因市場擔憂歐洲經濟更加步履蹣跚，對歐洲央行 ECB 下周召開貨幣會議的寬鬆預期加深，降息 20 點的機率已提高至 80%，且可能維持負利率更長的時間。

盤中歐元出現彈升，義大利傳出投票通過組建聯合政府，MUFG 分析師認為，義大利投票通過對於歐元帶來支撐，義大利的債券等也將進一步上漲。

EUR/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

英鎊對美元也呈現先跌後漲的走勢，盤中英國首相強生喊話，稱議會若投票阻止無協議脫歐，將使過去努力的進展功虧一簣。不過市場聚焦英國議會的投票決果是否阻止無協議脫歐。最新結果，英國議會第一階段已投票通過，以 328 票對 301 票阻止英國無協議脫歐。激勵英鎊走升。

GBP/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

早盤堅挺在 99 已上的美元，因公布 8 月 ISM 製造業指數降至 49.1，是 2016 年 8 月以來 首次跌入緊縮區間，美元盤中聞訊急挫，最後收小跌至 98.95。日圓相對美元走升，USD/JPY 盤中一度來到 105.73，日圓創一周新高。

SEB 外匯分析師 Richard Falkenhall 認為，美國數據顯示第三季 GDP 將會走緩，不過當全球經濟放緩時，美元往往會超越其他貨幣走強，除了日圓，目前來看，一切都持續朝這個方向走。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週三 (4 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.95。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0972 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2083 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6755 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3337 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.92 日圓。

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