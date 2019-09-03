最新！英國硬脫歐進展出現變化，週二 (3 日) 英國議會投票通過反對硬脫歐，等同從英國首相強生手中奪取脫歐的控制權，又邁進了一步。

英國議會第一輪以 328 票對 301 票投票通過了議案，阻止無協議脫歐，這也等於強生政府幾近失去對議會的控制。目前另一輪的投票將於周三舉行，如果再度通過，將迫使英國再度延長推歐的日期至 2020 年 1 月 31 日。

在議會投票前強生一度喊話，英國需要保持硬脫歐計畫，才能得到歐洲的讓步，並稱議會若投票阻止無協議脫歐，將使過去努力的進展功虧一簣。

不過議會投票結果顯示強生的硬脫歐計畫，不受到議會支持。議員們擔心，無序脫歐將對英國經濟與政治後果帶來嚴重影響，英國需要一個過渡時期，來協商新的貿易協議，以達成與歐洲在關稅、貿易、監管等方面有所共識。

英國官員先前表示，若議會投票通過，破壞了強生的脫歐政策，強生將可以提前尋求重新大選。官員還表示，10 月 14 日可能是新的全國公投日期，不過這項計畫，也需要議會高達三分之二的議通過，才能生效。

官員還提到，若這些方式行不通，強生還可以採取另一項奇招：對自己提出不信任的異議，進而得以在兩年之內舉行第二次的臨時選舉。

投票結果傳出後，英鎊兌美元也由三年的低點彈升。

GBP/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>