▲房地產、房市、房價、買房、不動產、房產、租屋、公寓、租房、租屋。（示意圖／取自pixabay）
▲行政院最新核定單身青年及新婚育兒租金補貼方案，最高每月可領五千元。（示意圖／取自pixabay）

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行政院最新核定單身青年及新婚育兒租金補貼方案，但部分民眾擔心房東不願提供身分證字號，導致無法申請。內政部表示，申請租金補貼要求租約上要有房東的身分證字號，主要是需要查明是否有偽造不實或違反向直系親屬承租的規定，同時也要協助房東辦理公益出租人的租稅優惠；如房東不載明相關資料，依法可處3萬至30萬元罰鍰。

內政部表示，為提高房東配合的誘因，已依住宅法第3條第3款規定訂定「公益出租人資格認定作業要點」，房東租給租金補貼戶即為公益出租人，享有綜合所得稅每屋每月租金收入最高1萬元免稅、房屋稅適用自用住宅稅率1.2%；地價稅適用自用住宅用地稅率千分之2，已有16個直轄市、縣(市)政府配合訂定。

內政補表示，今年度提供6萬5963戶租金補貼計畫戶數，截至8月30日止，申請戶數更高達9萬1254戶；在公益出租人政策之大力宣傳下，政府每年核發5至6萬戶的租金補貼，顯示有不少房東願意核實繳稅，協助房客減輕居住負擔。

為確認租賃契約當事人主體，內政部表示，2017年1月上路的「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」已規定應載明簽約當事人的基本資料，包括房東及房客的姓名、身份證字號及戶籍地址等資訊，而去年6月上路的租賃住宅市場發展及管理條例所授權的「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」也有相同的規定，房客可依規定要求房東於租約中載明身分證字號。

內政部強調，房東如違反該規定者，經要求改善而仍不載明者，依消費者保護法規定可處3萬至30萬元罰鍰，請房東務必留意。

內政部表示，將會持續加強宣導租稅優惠措施及租約規範，讓民眾了解本項政策的美意；此外，房東向房客收取的電費額度，住宅租賃契約已規範，每度費額不得超過台電公司所定夏季用電量最高級距金額，基於契約自由原則，房客於簽約前應先了解電費收取情形，內政部也將持續檢討精進租約規範，讓房客權益更有保障。

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