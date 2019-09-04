高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜日前參加國政顧問團直播，鎖定青年議題開講，但談到高階人才流失，韓國瑜卻說「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」因有歧視移工的意味，引發議論，對此，韓國瑜今（ 4 ）中午開直播也解釋「來一堆雞」的意義。

韓國瑜指出，上禮拜我說「鳳凰開始飛走，來一堆雞」引發軒然大波，被扭曲的一塌糊塗，他表示會這樣說是因為「現在政府免簽，他接到很多陳情電話，有海關人員告訴他，很多新南向進來的人，沒錢也不會中英文，一個人來問他要去哪，說要去苗栗、南投山區觀光」。

海關聽到則回應「笑死人了，我們還不能拒絕太多人入境，不然交通部觀光局會來關心」，而且海關人力超級不夠，有時候整班飛機，有一半他們都懷疑是要來台灣幹嘛，但怎麼可能調查得清楚，因為人力這麼少，沒辦法一個一個盤問，但是很懷疑他們到台灣的目的，尤其最近查到很多來台灣賣淫的、非法打工的。

韓解釋，很多新住民來台灣，不管嫁過來或來上班，建設台灣，他都心存感謝，現在台灣 7 個小寶寶就有 1 個是新住民生的，佔 15% ，也就是說台灣人口結構不知不覺已經產生變化，台灣人對這些新住民都心存感謝也尊重，但對這些跳機的、拿到簽證之後進來亂七八糟的，不只海關受不了，對台灣社會也會製造更多問題。

韓國瑜重申「這才是我的本意，精神是如此，這兩天卻一直被扭曲，我只是說，要留住台灣的人才，引進好的人才到台灣來，所有合法進來的新住民以及海外朋友到這邊來上班、打工，我們都心存感謝，可是非法的、進到台灣準備亂搞的，這是絕對不可以的。」（編輯：張嘉哲）