高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜日前談到高階人才流失，稱「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，由於有歧視移工的意味，引發議論，今（4）日他在直播解釋「來一堆雞」的意義，指稱海關陳情最近查到很多來台灣賣淫的、非法打工的。對此，財政部關務署強調，韓市長對海關業務有所誤解，那應屬內政部移民署業務。

韓國瑜指出，上禮拜他說「鳳凰開始飛走，來一堆雞」引發軒然大波，被扭曲的一塌糊塗，會這樣說是因為「現在政府免簽，他接到很多陳情電話，有海關人員告訴他，很多新南向進來的人，沒錢也不會中英文，一個人來問他要去哪，說要去苗栗、南投山區觀光」，海關很懷疑他們到台灣的目的，尤其最近查到很多來台灣賣淫的、非法打工的。

對此說法，負責海關業務的財政部關務署表示，這是對海關業務有所誤解，韓國瑜轉述海關陳情內容，應屬移民署業務。

關務署還特別解釋，在通商口岸邊境機關包括C（Customs）指的是海關，負責貨物的通關；I（Immigration）指的是內政部移民署，負責旅客證照查驗的通關；Q（Quarantine）指的是衛生福利部疾病管制署、農委會動植物防疫檢疫局，分別負責旅客及動植物檢疫的通關；S（Security） 指的是內政部警政署航空警察局，負責旅客安全檢查的通關，即一般所稱CIQS，而對於旅客入境目的的檢查，應屬移民署業務。