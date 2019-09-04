（中央社記者邱國強北京特稿）4日中午，港媒傳出特首林鄭月娥下午將會見建制派人士，表達正式撤回逃犯條例後，北京方面便緊盯事態發展。到傍晚6時林鄭月娥正式宣布撤例時，官方及媒體仍思忖著如何反應。

整個下午，面對林鄭月娥準備撤回逃犯條例，北京的多數政、媒、學界人士，一開始還抱持著懷疑態度。隨時態勢逐漸明朗，各種傳言也隨之四起，有些甚至方向完全相反。但這些人士問得最多的問題，則是「這是中央的意思嗎」？

至於中國網友，不出預料，對林鄭月娥宣布撤回逃犯條例，幾乎是一片排山倒海的錯愕，除了大罵，還指林鄭「對不起這麼多內地同胞的力挺，而她卻直接投降了」。同時，他們對「反送中」示威者也沒有什麼好話，直指撤例對緩和香港局勢「一點用也沒有」。

北京官方，無論中國外交部，還是昨天第4度對香港反送中表態的港澳辦，下午開始都被媒體追著問反應。但這兩個單位直到發稿時分，都沒有任何回應。但據了解，這兩個單位，下午都在全程緊盯林鄭會見建制派人士的動向，乃至於直接向與會者打聽。

不過，如此重大的政策轉折，預料官方不可能持續保持沈默。據研判，北京的正式態度，可能會由外交部駐港公署或中聯辦先行發表，但也不排除交由自媒體以評論方式，迂迴表態。

至於媒體，新京報是率先披露林鄭月娥宣布撤例的中國媒體，一文一圖，算是標準配置，北京日報則隨後跟進。但這兩家北京媒體的消息，大致只在入口網站及部份網媒轉載。至於中央級媒體，並沒有馬上報導。

在這般轉折下，北京政、媒、學界傳言四起。其中流傳較廣的是，林鄭月娥宣布撤例，應是獲得北京的同意。至於用意，一可打臉日前路透指北京對林鄭建議「寸步不讓」的報導，二可藉此削弱香港反送中抗爭的正當性及動力，進而孤立反對陣營的勇武派。

但另一種傳言卻截然相反，認為林鄭月娥宣布撤例是自行為之，理由是試圖藉此減輕壓力，同時向北京表達「若要平息事端，不能寸步不讓」的態度。

支持這種說法的人士認為，路透一直取得林鄭向北京建議退讓、甚至掛冠求去的獨家消息，這與北京中央的態度截然相反，「內情不單純」。再對照港澳辦昨天最新的強硬表態，以及中共總書記習近平大談近60次「鬥爭」、內含香港問題的說法，「不得不讓人起疑」。

至於香港反送中抗爭是否會因林鄭月娥宣布撤例而緩和，北京政、媒、學界人士多數認為不會，因為反對派的「5大訴求，缺一不可」，不可能因為林鄭只退讓其中一項就會滿足；但也有人認為，反對派至少失去了最重要的抗爭藉口，抗爭的「腰桿至少不會再那麼直」了。（編輯：張淑伶）1080904