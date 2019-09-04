位於新北市金山區的遠足農場，老闆陳琬婷不追求龐大的產量數字，只希望自己的農場能夠不要破壞到當地環境，要建立一座與生態共存的樂園，而她這樣的理念不僅吸引到無數遊客爭相到訪，更吸引到來自自然界的嬌客：「葉鼻蝠」。

不畏艱苦 開墾出自己的農業夢

「憨吉！過來！」憨吉是一條因捕獸夾而失去一條腿的狗，儘管看似有些行動不方便的牠，看到陌生人還是極具有警戒心，是陳琬婷養來看守遠足農場的看門犬。沿著山路曲折而上，終於可以看見遠足農場的招牌，農場地點位於新北市金山區遠離城市紛擾的半山腰上，遠眺還能看見大海以及緊鄰著岬灣錯落建成的棟棟樓房，這是個規模不過幾甲地的小農場，卻有著極大的生命力在這裡頭。

陳琬婷，遠足農場的老闆，是一個在都市中長大的小孩，求學時期皆是就讀農業相關科系，從台北市立松山工農到屏科大農園生產系，在外的打工、實習也都與農業相關，因此對於農業領域而產生極大的熱忱，而這些理論、實作上的寶貴經驗也都幫助她日後經營自己的農場。

「我希望把小時候那個去遠足時最天真的笑容再帶給更多小朋友！」陳琬婷說，父母在她小時候因為工作忙碌無法時常帶她出去玩，只能透過學校戶外教學才有機會出外走走，所以才會想要將自己的農場命名為「遠足」，要將出外遠足郊遊的喜悅帶給更多小孩。

陳琬婷的媽媽是金山人，金山與其他雙北地區相比，農業面積是較大的，距離都市的消費者也近，回來發展既能帶動經濟，還可以活絡當地的農業氛圍，使她毅然決然決定回到金山創業。然而凡事起頭難，創業對於任何人來講都是一件不簡單的事情，更何況陳琬婷還只是一個剛出社會的新鮮人，在西元二Ｏ一五年剛建立這座農場時的確也是嚐了不少苦頭。

心中懷著夢想，肩上扛著貸款，陳琬婷的創業之路就此展開。她說，剛用貸款買下這些地時都還是一片荒蕪，雜樹、雜草長得都比人還高，面對無盡的草叢，只有自己拿著一支鋤頭在開墾著，實在是帶給她不小的無力感。她坦言，自己花了不少時間在調適心情，也幸好有家人的支持，在空閒期間全體動員來幫她一起開墾，開一塊種一塊，「如果初期沒有家人們的幫助，我根本走不下去。」陳琬婷感性地說到。

當提及到家人在農場的幫助，陳琬婷的父親陳文祥則說，即使務農是一條非常辛苦的道路，做父母的都還是非常肯定陳琬婷的選擇，希望有遇到困難都可以勇敢去克服，用努力去完成自己夢想。

保育生態 與大自然共存的經營之道

為保護當地生態，陳琬婷選擇以友善農法來種植作物，不施灑任何化學肥料、藥物，只能用人工的方式驅除蟲害，加上創業初期資金不足無法購買圍籬，作物時常被當地的野生動物如山豬、山羌、水鹿吃掉，種種因素都使得作物產量只有一般農法的三成。

陳琬婷說，儘管產量低迷，她還是不願意用化學物質來沾染這片土地，對於這些野生動物，也不想請獵人來撲殺牠們，認為這座山是屬於大自然的，要發展出一套與大自然共存的經營方式。

既然沒辦法發展成大產量的農場，那就選擇一條新的前進方向，現在的遠足農場是以讓遊客體驗農村生活、食農教育為導向，農場作物包含香草、玉米筍、洛神花、時蔬等，以及農場最出名的「福祿地瓜」。陳琬婷表示，地瓜是金山特產，地瓜長在土裡的特性也讓人方便接觸，可以讓小朋友直接體驗挖地瓜的活動，也能DIY做成地瓜湯圓、地瓜薯條。

「以蝠、鹿的諧音來變成福祿地瓜。」陳琬婷說，這樣的名字不僅吉祥討喜，也蘊含著要保護農場動物的理念。

蝙蝠也愛遠足 被大自然祝「蝠」的農場

遠足農場的另外一大亮點，就是蝙蝠，農場中有一棟碩大的農舍，若沒有進去仔細看，還不知道這棟建築物暗藏什麼玄機。「嘰嘰嘰……」上百隻的蝙蝠倒掛在農舍天花板休息，以叫聲警示同伴人類的靠近，這些蝙蝠的品種叫做葉鼻蝠，葉鼻蝠的鼻部結構複雜且呈現葉形皺褶，幫助牠們使用超音波來辨識方位，翼展長約五十到六十公分，普遍分布於台灣中低海拔的陰暗地區，群聚最大可達兩千多隻。

陳琬婷說，一開始發現農舍中有蝙蝠棲息時自己是感到十分驚喜的，更產生出要保護蝙蝠的念頭。為了避免噪音打擾蝙蝠休息，陳琬婷都是趁著晚上六點到十點蝙蝠外出覓食時來整修農舍，這段時間根本請不到工人來修建，是靠著家人間無條件的幫忙，耗時三年才完成農舍整建工作。

葉鼻蝠的食物以鱗翅目、翅鞘目、半翅目的蟲子為主，陳琬婷表示，農場約有三百多隻蝙蝠，一個夏天可以吃掉四十多萬隻蟲子，無形中幫助農作物免去蟲害問題。蝙蝠會在清明節後到十月之間飛來農場繁殖下一代，由於哺育幼兒需要充足的食物與良好的水源，遠足農場不施灑任何化學藥劑的天然環境正好適合這些蝙蝠幼兒的成長。

另外，陳琬婷更自許自己是一個「蝙蝠保母」，很多蝙蝠幼兒在練行飛行時可能會跌倒、摔落到地面，她就會戴手套小心翼翼地幫蝙蝠幼兒擦藥療傷，並把蝙蝠放到安全的高處以等待蝙蝠媽媽來將幼兒接走。等到十月後蝙蝠向南過冬之時，陳琬婷再來清理這座專屬葉鼻蝠的高級旅店，整理出的蝙蝠糞便還能作為推肥來使用。

很多人會因為蝙蝠的怪異長相，或者是蝙蝠喜歡生長在黑暗環境的特性，而對蝙蝠充滿著負面的印象，但其實蝙蝠在中華文化中是帶有福氣的一種吉祥物，遠足農場的五隻蝙蝠標誌即是象徵五福臨門之意。

為了讓更多人了解蝙蝠這種生物的奧秘，在賞蝠前，遊客都得先接受賞蝠的行前教育，以正確的知識來教育大眾。另外，陳琬婷也會與新北市動保局合作舉辦蝙蝠季，推廣蝙蝠生態，讓民眾更有機會近距離接近蝙蝠。

拓展多元化行程 遠足農場的未來展望

現在的遠足農場不僅蝙蝠回客率高，遊客的回客數也很多，遊客黃嘉烽也在遠足農場臉書粉絲團留言表示，從蝙蝠生態、餵雞養鵝、地瓜DIY等，是一個能夠讓人體驗到許多農村活動的好地方，希望更多人也能來一起支持這個農場。

「如果每次遊客回來看到的東西都一樣，那我真的該檢討了。」陳琬婷表示，期待遠足農場無論是環境、設備、活動內容等都可以精益求精，試著將不同的模式套用在自己的農場裡，看看是否能夠出現其他更好的創意。

在未來，她也想要與金山其他農場合作，有些是種雜糧、有些是水產、有些是養蚯蚓，再輔以軟硬體的加強，如活動教案的設計、步道的鋪設等，規劃出金山休閒農業的綜合行程，讓遊客一天可以到不同農場觀賞多種不同的東西，提升遊玩豐富程度，「會是一個蠻完整的行程，而不是來金山逛老街、泡溫泉就沒了。」

採訪側記

這次的採訪經歷很令人印象深刻，抵達金山後忽然瞭解到「依山傍水」這四個字竟是如此美麗的一幅畫面，以老街、溫泉聞名的金山著實也是熱鬧非常。遠足農場位於金山的半山腰上，只要來到此地絕對能感受到滿滿的山林農村氣息，老闆陳琬婷十分熱情好客，分享許多農場的小故事給我們知道，還請了我們兩瓶沁涼的蜂蜜水給我們，一身的舟車勞頓頓時消除。若要我用一句話來總結這次的採訪，我會說：「朝著夢想前進的人，無論再大的困難與挑戰都擊不倒。」