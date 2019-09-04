彰化的旅遊新景點卡里善之樹，是一個結合社區與雨傘產業的新興觀光景點。社區設置彩虹傘樹、彩虹巷、彩虹廊道等，皆以雨傘作為裝飾品，搭配不同的季節或節慶做變化，營造美觀又溫馨的社區空間。

和美新地標 卡里善之樹

卡里善之樹位於彰化縣和美鎮還社社區，是一個結合社區營造設立的觀光景點。這裡規劃了彩虹傘樹、廊道、小巷，供遊客拍照，彩虹屋館長林冠瀚也開設DIY彩繪雨傘的體驗活動，還建了一道祈福牆，讓遊客掛上一個個雨傘造型的許願卡。這些斑斕、絢爛的布置，讓純樸、靜謐的還社社區更增活力與話題。

「卡里善」是源於和美鎮當地平埔族巴布薩族族語，意思是氣候溫和、環境優美，「樹」是社區具代表性的彩虹傘樹，以各種顏色的雨傘裝飾而成，供遊客拍照、打卡，同時也象徵和美鎮發展紡織、雨傘產業。

二戰時期，在日本政府的推動下，開始於和美地區發展手工紡織，如裹腳布、紗線、漁網線等。到了六十年代，政府因應二級加工產業興起，倡導客廳即工廠，當地居民不僅做紡織業，也製作雨傘，從雨傘的傘布、傘骨及組裝，一條龍的生產都出自他們手中，奠基了和美鎮紡織及雨傘業的基礎。

在七十、八十年代，雨傘產業邁向最蓬勃的時期，和美鎮有好多工廠，非常繁榮，那時台灣製造了全球七成的雨傘，有一半就是由和美代工。然而，隨著台灣經濟逐漸好轉，致使勞力成本增加，工廠漸漸外移至大陸及東南亞地區，盛景不再，林冠瀚說：「製傘在二十幾年前就外移了，只剩傘布設計、製作在台灣。」

因緣際會 著手社造

在四年前，林冠瀚是一位做企業軟體的資深工程師，因為太太生了小孩能放育嬰假，加上長期對著電腦螢幕工作，使他眼睛感到不適，想說讓自己休息半年，順便陪伴家人，於是請假回到家鄉。

在他休假期間，還社社區的農村再生培根計畫已到達了第三階段，就是要凝聚社區的向心力，深化在地議題，找出社區的特色，進而嘗試實務操作。而林冠瀚平時會陪媽媽一起上農村再生的課程，意識到鄉下著實需要青年力量的加入，來提升社區發展及維護傳統產業，於是他辭掉工作，幫社區寫計畫、提案。

由於林冠瀚家中經營雨傘工廠四十年，他認為雨傘非常能彰顯和美特色，所以與還社里里長陳泊羽及社區居民討論後，決定把雨傘作為社區的印象設計，開始一步步計畫卡里善之樹的景點。

互助合作 溝通及討論

還社社區在里長陳泊羽的帶領下，完成了農村再生培根計畫的第一階認識社區，及第二階段發掘社區資源與參訪、觀摩之後，步入第三階段。這階段的主旨是雇工購料，需要社區居民一起來討論、執行，做出具體、有創意的內容來改造家園。然而在起步時，社區就遇上缺少營造據點的難題，所幸林冠瀚提供沒在居住的老屋，作為景點的核心。不過下一步老屋改造時，林冠瀚的爺爺有點不太能接受房子新潮的設計，偶爾會斥責則他和設計師，因此他和家人會不斷安撫、說服爺爺。直到成果出來，越來越多遊客參觀、稱讚，爺爺的態度也慢慢轉變，林冠瀚很開心地說：「爺爺的朋友看到就在講，他其實很高興這是他孫子做的。」

營造過程的另一項挑戰是跟居民溝通，林冠瀚表示，他很感謝陳泊羽及社區發展協會理事長陳淑芬一起幫忙他與大家溝通，因為做這些景點會牽扯到環境及居住品質的問題，擔心遊客進來會有許多垃圾，以及玩耍、說話的聲音會影響居民生活安寧，還好兩位很盡力協助取得多數居民的共識，這樣大家一同造景，才能更凝聚對社區的向心力。

守護社區 大家一起來

在二ＯＯ六年之前，還社社區沒有很多社區活動，直到個性熱心、好相處的陳泊羽當里長後，參加了公所的研習、到許多社區參觀，讓他萌生「當里長應該有責任，把自己的社區擴展出來」的想法，於是他與陳淑芬積極地在社區舉辦活動、找居民彩繪圍牆，培養大家的情感及社區的認同感。經過很多年的互動，社區變得更有生氣，也因為這樣，居民對社區事務越來越主動，陳淑芬表示，到後來只要一有活動，無需特別找志工，居民就會來幫忙，非常熱心！

經營卡里善之樹，也是彰顯了這份精神。林冠瀚積極運用臉書專頁行銷，在二Ｏ一六年十二月至二Ｏ一七年二月，吸引了一些部落客的造訪及撰文，短短兩、三個月卡里善之樹爆紅，能容納二十幾台車的停車場一度爆滿。當時湧進了許多人，也帶來大量的垃圾，有的人甚至還把垃圾放在他人的轎車上，髒亂隨處可見。面對這樣的狀況，居民會很好心地跟遊客說：「垃圾放著就好，我再幫你收。」，志工也擺放垃圾桶並常常巡視、清掃，林冠瀚甚至想出一個好辦法，讓有在收資源回收的人，一起幫忙維護清潔，居民一起動起來，解決垃圾問題。

社區的居民也會一起油漆彩繪牆，或是幫忙修復景點，像是資收站貨櫃的上色，是志工在晚上打燈繪製；彩虹隧道的牆壁也是召集大家畫、自己綁線。陳泊羽表示，自已做比較有成就感、有感情，能凝聚大家的向心力，也會更細心去維護。還有當地的企業，也熱情相挺，在彩虹跑道旁，免費提供溜滑梯、健身器材，裝了滑軌、沙坑給小朋友玩，讓卡里善之樹更適合親子遊樂。

展望未來 希望引進青年

現在卡里善之樹成了還社社區的代表，美好的景物、漂亮繽紛的設計，成了網紅們的拍照新去處，也讓許多媒體、遊客慕名而來，有時候晨跑或夜跑的民眾也會順道來瞧瞧。看到卡里善之樹越來越好，林冠瀚特別希望能輔導社區青年或居民在地創業、發展及販售周邊、社區商品，增加居民收益，就有更大的動能，去推動想要做的事情。

目前社區居民幫忙做了很多，但青年返鄉的不多，林冠瀚說：「我是希望做了這個點之後，不僅推廣我們自己的品牌，也做一個示範，讓年輕力量注入」，來幫助社區寫寫企劃、文案，提升地方產業，願大家共好並提升社區能量。

採訪側記

我們終於在好天氣中跑報導了，心情特好！很感謝感謝里長、理事長、彩虹屋館長的協助，讓我們在採訪與拍攝時，特別順利、有效率。和美還社里有很多美麗的裝置與彩繪，使我們能盡情地拍報導畫面與觀光照，也有很多綠色的油田，令我們能稍微舒緩眼睛疲勞，因此希望大家有機會到彰化和美鎮時，也能來這走走、拍拍照，一圓網美夢。