內湖科學園區的發展，致使內湖區房產隨之發達，深受年輕族群或中產階級追捧，但由於房價高漲，若想入住內湖，就捷運文湖線內湖7個站點的房價，以東湖站周邊房價最為親民，平均單價僅50萬元出頭，吸引不少首購小家庭、工程師移居。

今年上半年實價登錄顯示，內湖區7個捷運站當中，港墘站均價62萬元最高，其次為內湖站單價61萬元、西湖站60萬元、文德站59萬元，大湖公園站與葫洲站單價都在57萬元上下，東湖站則是每坪51萬元最低。

捷運東湖站周邊房市是內湖捷運站點房價最低，信義房屋東湖樂活店店長呂偉駿分析，因屬內湖區段最末站，且部分房子較靠山區、屋齡普遍較高，房價相對親民，但也因此吸引不少來自內湖科技園區、南港軟體科技園區和汐止的年輕購屋族群。

而東湖站周邊學區完整，包括明湖國中小、東湖國中小、南湖國小等，許多小家庭因學區考量移居，其中以明湖國小周邊房市交易最熱。

呂偉駿表示，預算有限的首購族，多會考慮捷運站以東的區塊，舊公寓單價35-45萬元，總價約1000萬元出頭就可入手，另也有屋齡20年左右華廈，單價約48-53萬元，房價比起內湖其他區域，便宜1成左右。

信義房屋內湖康寧店店長錢柏屹指出，明湖國小旁的房價相對走支撐，因屬滿額學校，周邊又有哈拉影城、誠品書局及麥當勞等，生活機能強，支撐房價，屋齡15年內電梯產品單價65-75萬元，屋齡15年以上單價則約55-65萬元，即使屋齡30年公寓2、3樓也有45-50萬元行情，並以康寧路三段、成功路五段及民權東路六段280巷、296巷，住宅指名度最高。

除此，信義房屋內湖港墘店店長劉恬敏表示，港墘站會成為內湖捷運站點最高房價，主因是近內科園區，又有純住宅區、產品豐富，受到購屋族青睞，且捷運共構宅單價較高，屋齡10年內單價80-90萬元，因此提高均價表現。