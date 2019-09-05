為關懷青少年能健康成長，老年長輩能延緩老化，彰化縣「飛絡力電子公司」捐贈籃球機20台及打地鼠機52台，給縣境內六十多家兒福中心、身障福利機構與長照關懷據點，希望促進兒少健康，延緩長輩老化。

飛絡力電子公司董事長蔡其明捐贈籃球機20台及打地鼠機52台給縣內有需要的機關團體，由彰化縣長王惠美代表受贈，蔡其明說，遊戲機台透過彰化縣政府媒合有需求之兒童青少年福利服務中心、課後照顧服務據點、身障福利機構、老人福利機構、社區照顧關懷據點等60個單位，期待促進彰化縣兒童少年、身心障礙者、社區長者之身心發展及文化休閒權益。

王惠美表示，縣府協助媒合機構及社區來善用這些器材，放在青少年休閒場所及社區長輩聚集場所等，讓長輩透過使用這些運動器材，身體更健康，讓孩子玩這些遊戲機消耗體力後，更專注於學習。

蔡其明表示，有好幾次看到一些弱勢的朋友在玩遊戲機時非常高興，所以把公司益智類的遊戲產品及機具加以整理，捐出來給弱勢團體分享，讓他們也體驗遊戲機的樂趣。這次捐贈的大部分是新售的機具，盡一己所能，希望藉此激發大家善心，讓社會更溫暖，共創美好的社會，也讓大家更能從正面看到遊戲機的真正用途。

社會處長王蘭心表示，籃球機、打地鼠機是近年來最夯的遊戲話題，除了富有休閒娛樂性外，也能從遊戲中達到運動強身目的。透過縣府社會處評估單位空間大小、運作量能及使用率，媒合有需求之兒少、身心障礙、老人等共計60個服務單位，期待透過遊戲機台能增進兒童少年休閒育樂、促進身心障礙者活動力，及預防老年人失智。