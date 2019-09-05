捐贈籃球機
▲飛絡力電子公司捐贈籃球機及打地鼠機給彰化縣政府，希望促進兒少健康，延緩長輩老化。（圖／記者陳雅芳攝，2019.09.04）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

為關懷青少年能健康成長，老年長輩能延緩老化，彰化縣「飛絡力電子公司」捐贈籃球機20台及打地鼠機52台，給縣境內六十多家兒福中心、身障福利機構與長照關懷據點，希望促進兒少健康，延緩長輩老化。

▲飛絡力電子公司捐贈籃球機及打地鼠機給彰化縣政府，轉贈給有需求的兒童課後照顧據點、社區長照關懷據點與身障、老人福利機構。（圖／記者陳雅芳攝，2019.09.04）

飛絡力電子公司董事長蔡其明捐贈籃球機20台及打地鼠機52台給縣內有需要的機關團體，由彰化縣長王惠美代表受贈，蔡其明說，遊戲機台透過彰化縣政府媒合有需求之兒童青少年福利服務中心、課後照顧服務據點、身障福利機構、老人福利機構、社區照顧關懷據點等60個單位，期待促進彰化縣兒童少年、身心障礙者、社區長者之身心發展及文化休閒權益。

王惠美表示，縣府協助媒合機構及社區來善用這些器材，放在青少年休閒場所及社區長輩聚集場所等，讓長輩透過使用這些運動器材，身體更健康，讓孩子玩這些遊戲機消耗體力後，更專注於學習。

▲長輩們體驗打地鼠機，玩得不亦樂乎。（圖／記者陳雅芳攝，2019.09.04）

蔡其明表示，有好幾次看到一些弱勢的朋友在玩遊戲機時非常高興，所以把公司益智類的遊戲產品及機具加以整理，捐出來給弱勢團體分享，讓他們也體驗遊戲機的樂趣。這次捐贈的大部分是新售的機具，盡一己所能，希望藉此激發大家善心，讓社會更溫暖，共創美好的社會，也讓大家更能從正面看到遊戲機的真正用途。

社會處長王蘭心表示，籃球機、打地鼠機是近年來最夯的遊戲話題，除了富有休閒娛樂性外，也能從遊戲中達到運動強身目的。透過縣府社會處評估單位空間大小、運作量能及使用率，媒合有需求之兒少、身心障礙、老人等共計60個服務單位，期待透過遊戲機台能增進兒童少年休閒育樂、促進身心障礙者活動力，及預防老年人失智。

相關文章

寺廟住持常心悸靠「忍功」度過　術後心臟終於輕鬆跳動

高齡模擬體驗活動

高齡模擬體驗　感受老化生活

高嘉瑜

老人App超夯！政治人物「老化20歲」笑翻：女神大崩壞啦

更多文章

抓猴！山大王溜到鹿港逛老街

影／抓猴不能找警察！台灣彌猴遊蕩到彰化海邊

稽查、抽驗中秋節應節食品

彰化縣衛生局稽查中秋節應節食品

秋祭國殤大典

九三軍人節　王惠美追思緬懷為國捐軀、因公殉難官兵