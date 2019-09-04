美國民主黨俄勒岡州參議員 Ron Wyden 本週接受媒體採訪時表示，臉書 (FB-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg)應該為隱瞞臉書隱私政策失誤入獄負責。

「祖克柏多次就隱私問題欺騙美國大眾，我認為他應該承擔個人責任，這責任從金融罰款到入獄服刑都有可能，我特別強調入獄這點，因為他傷害了很多人。順帶一提，這早有先例：在金融服務領域，如果企業執行長和高層謊報財務狀況，他們是要被追究個人責任的。」

祖克柏迴避股東提問，即他是否願意辭去執行長或董事長一職以示負責。

Wyden 去年提出《消費者數據保護法》草案，旨在賦予 FTC 權力更強力打擊違反消費者隱私的企業，其中罰則是對違法企業高層課予高達 500 萬美元的個人罰金或者高達 20 年的有期徒刑。

今年 7 月，美國 FTC 在調查臉書去年 3 月劍橋分析公司 (Cambridge Analytics) 醜聞案時的隱私政策後，對臉書開罰 50 億美元，創下 FTC 對科技公司最大筆的罰款記錄。當時劍橋分析公司未經同意蒐集了 8700 萬名臉書用戶隱私數據，FTC 認為臉書有責任告知用戶，其個資在什麼狀況下會遭第三方企業取用。

SEC 今年 7 月時也宣布，臉書將誤導投資者關於此事帶來的風險支付 1 億美元罰款。「2 年多來，臉書披露的資訊只將這樁濫用用戶個資的風險當作是假想，但事實上臉書早就知道第三方開發商真的已濫用了臉書個資。」

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