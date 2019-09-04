經濟衰退的話題最近席捲華爾街，美國前聯準會 (Fed) 主席葛林斯潘週三 (4 日) 也提出他的見解，即經濟衰退很大程度上取決於股市，此外，他還認為，負利率蔓延到美國，只是時間問題。

葛林斯潘稱：「經濟衰退很大程度上取決於股市，我們低估了財富對經濟及這種波動的股市動盪的影響，我認為，我們沒有完全理解也沒有正確評估這些影響。」

葛林斯潘強調：「重要的是要體認到，如果我們對股市進行重大調整，我們將隨之在經濟中感受到這種調整。」

此外，葛林斯潘還提到：「負利率蔓延到美國，只是時間問題。」

葛林斯潘認為：「在過不久，負利率就會蔓延到美國，世界各地都能看到這種情況，它在美國出現只是時間問題。」

葛林斯潘稱：「我們已經習慣了沒有負利率的想法，但如果大家態度發生重大變化，他們就會尋求票息 (coupon)，因此，人們傾向於忽視這樣一個事實，即便這對他們獲得的淨利率有所影響。」

他亦提到，近期黃金價格直線飆升，因為隨著人口老齡化，人們正在尋找他們知道將會有價值的硬資產。

今年上半年，全球負利率的政府債券規模高達 16 兆美元，比利時、德國、法國和日本等國的 10 年期公債目前以負利率交易。市場預期本月稍晚，美國聯準會將持續降息。

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