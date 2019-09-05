香港撤回《逃犯條例》，中國大陸8月服務業數據表現回溫，加上美國聯準會(Fed)的褐皮書顯示，美國近期景氣依然樂觀，聯準會官員也提到若經濟持續成長不需降息，美股大漲，美元指數拉回，亞洲主要貨幣包括韓元及人民幣兌美元都大幅走揚，新台幣兌美元今（5）日早盤亦強升逾1角，一度觸31.241元。

全球情勢出現好轉跡象，除香港撤回《逃犯條例》之外，最新更傳出第13輪美中經貿談判，將於10月在華府登場。而隨著美股3大指數收紅，亞股今日也是紅通通，台股亦開高走高，也因避險需求降溫，美元指數拉回，亞洲主要貨幣兌美元也出現強彈。

韓元今日早盤也升破1200價位，一度來到1196.54韓元兌1美元，日圓則一度拉回至106.66日圓兌1美元震盪，而人民幣兌美元中間價升值26基點，來到7.0852元，離岸人民幣兌美元更大幅升值，以7.1504元開出後，一度來到7.12價位，目前在7.13震盪，在岸人民幣同樣以7.144開出後，目前升至7.1254價位。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在台股走揚及亞幣升值下，新台幣兌美元以31.34元、升值2.5分開出，隨後升破31.3元，一度來到31.241元、勁揚1.24角，目前在31.26元震盪。