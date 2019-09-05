▲高教司司長朱俊彰出示總統蔡英文的博士學位論文與升等相關著作。（圖／記者黃仁杰攝,2019.7.19）
▲高教司司長朱俊彰表示，部分私校普遍招生狀況不佳，學生人數偏少，按人頭來看，才會有拿的補助很多的錯誤理解。（圖／NOWnews資料照）

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教改團體教育改革聯合陣線今（5）召開記者會抨擊，台灣高等教育資源嚴重分配不足，甚至指出，部分辦學不彰的私校拿的經費補助甚至更多，教育部高教司司長朱俊彰回應，近5年高教經費都持續成長，已經來到1005億元，另外，辦學狀況不佳的學校只能拿到教育部的補助款沒有獎助金，但是因為普遍招生狀況不佳，學生人數偏少，按人頭來看，才會有私校拿的補助很多的錯誤理解。

朱俊彰表示，103年的高教經費是879億元，108年則是1005億元，增加126億元， 整個高教經費挹注和提升是教育部的努力目標。

至於公私立學校所獲補助不同，朱俊彰表示，公立學校是國家興學，私立學校則是私人辦學，政府當然會編列經費給公校，私校則要由私人興學支應，2者性質不同，無法帶接拿來比較，對公立學校是「補助」，對私立學校是「資助」，但純粹給私校的經費，103年有225億元，108年增為263億元、增加了38億元，這還是純粹給私校，不包括提高學校競爭力的高教深耕經費，因此就整體高教經費來看，公校大於私校，均同步增加，技職和高教則差不多，高教資源分配和工會的理解完全不同。

對於聯合陣線質疑有些私校辦學不佳，每個學生所獲經費卻比較多。朱俊彰澄清，不能拿學生人數當成基準比較，因為教育部給私校的經費分為補助款和獎助款，依學生人數給予的是補助款、占比3成到3成5，大部分是辦學績效獎助款、占比6成5到7成，如果用學生人數所獲每生經費去檢驗就有盲點，甚至那些被教育部列為專案輔導的學校，是完全拿不到獎勵款，只有學生補助款。

朱俊彰也說明，私校註冊率未達5成，也拿不到教育部的獎勵經費，被列為專案輔導學校的學生人數都很少，假設教育部給某私校50萬，但只有10個學生，每個學生就拿到5萬，退場學校「生師比」反而最好，因為學生人數很少，但老師都還在，因此，以這種方式來看高教分配原則，完全是錯誤的理解。

朱俊彰表示，台灣整體高教經費占我國GDP1.4％，跟日本和法國相近，美國則占2.6％，但我國有8成4粗在學率，法國和日本才6成多，亦即一樣的錢，我國要分給較多學生，因為台灣高教普及化，高教容量問題是教育部要面對的，教育部努力提高高教預算，也積極輔導學校退場。

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