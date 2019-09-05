8月豪雨造成彰化市大埔截水溝護岸崩塌，居民反映，今(5)日中午彰化縣長王惠美在得知後，即刻與相關單位及人員前往大埔截水溝現勘，現場約有70公尺長護岸崩塌及路面塌陷，王惠美強調，目前這段護岸災害復建經費約840萬元，縣府會儘快搶險整修，確保安全。

王惠美是由水資處長陳詔慶等人陪同，前往塌陷的大埔截水溝北側護岸勘察，附近居民認為，是因民意代表反映下，縣府是疏濬過度，將河床土石挖走，才造成護岸被山洪淘刷，進而造成護岸道路龜裂、下陷，危及建物的安全。

王惠美當場指示水利資源處，即刻進行災害搶修工作，緊急處置，用最快的速度恢復行的安全，並進行道路封閉禁止車輛人員進入。另外，有關截水溝護岸的部分，因為有20幾年的歷史，也比較老舊，排水護岸相對比較不好，目前這段護岸災害復建經費估算約840萬元，縣府立即啟動災害復健作業會儘快搶險整修。

王惠美說，地方里長和民意代表反映部分大埔截水溝護岸崩塌，縣府將找出問題所在，第一先用安全樁固定，避免再有滑落的現象，第二是有關住戶及排水相關的部分，縣府會緊急處置。

至於，里長反映，可能是在清淤之後造成塌陷，尤其8月有好幾次豪大雨，沖刷地基也可能是原因之一，也希望民眾能尊重專業，區域排水，有時有很多的草跟土，該清淤的部分，縣府一定清淤，不要因為過度清淤有可能導致堤岸相對的危險，縣府要保障民眾的安全，會緊急進行相關的處置，用最快的速度恢復，讓民眾過更好的生活。

大埔截水溝為早期施作的懸臂式擋土牆，其擋土牆使用年限較長，近年常因豪大雨造成崩塌，縣府歷年來也多次啟動災害復建進行修復，本段護岸發生崩塌主因為8月豪雨沖刷舊有護岸基礎，以致基礎掏空造成護岸崩塌及路面塌陷，縣府即刻於現場吊放紐澤西護欄封閉該區域，並籌備機具打設鋼板樁保護避免二次災害。