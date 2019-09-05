對於雙打球員來說，更換搭檔是關係到生涯的大事，尤其是在奧運這種大比賽的前夕，球員對於積分問題會特別敏感。不過為了合拍，我國男雙組合李洋/王齊麟還是做出勇敢的決定，目前世界排名第10的他們，也表示上半年的成績已經超乎預期。

在經過世錦賽的征戰後，「麟洋配」近日返台參加台北羽球公開賽，今(5)日面對馬來西亞組合徐家銘/劉雋程，他們打得並不輕鬆，用了兩個21:18才擊退對手，取得晉級門票。

王齊麟表示之前和這對組合對戰，分數上其實都很接近，之前雙方在印度公開賽也對過一次，當時也是打了3局才勝出。而李洋則是說，由於王齊麟身上還有傷，所以此役也沒打算刻意用力量和速度去壓過對手，反而會嘗試去使用平常比較少用的套路，用更連貫的打法、像是更多的平抽，讓己方握有主動權。

去年由於陳宏麟決定退役，加上李洋加入土地銀行，因此王齊麟決定和自小的好友進行搭檔。由於要拚積分，因此他們上半年參加的比賽比較多，現在「副作用」也開始產生、身體感到有些疲累，李洋也無奈的表示，為了提升世界排名、以取得報名超級1000賽事的資格，這也是沒辦法中的選擇。

不過所幸他們的努力並沒有白費，今年目前已經拿下西班牙、奧爾良和印度等3個比賽的冠軍，世界排名也衝到了第10，讓他們直呼超出預期。「本來預設的目標是進入前20，能來到前10真的有點意外。」

王齊麟和陳宏麟過去世界排名最高曾來到第4，而李洋和李哲輝也到過第7，各自拆夥後，「麟洋配」在新的一年看起來有一個不錯的開始，他們也希望能繼續保持。