▲房價4字頭的海山地區，吸引不少想便宜買進板橋市中心的民眾前來購屋。（圖／信義房屋提供）
▲房價4字頭的海山地區，吸引不少想便宜買進板橋市中心的民眾前來購屋。（圖／信義房屋提供）

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沿捷運而居是許多人的購屋考量，家有孩童的家長還須多考慮學區問題，緊鄰新板特區的海山明星學區，近環狀線板新站，房價又比新板特區櫛比鱗次的高價豪宅便宜，信義房屋板橋海山店店長趙家琳表示，海山學區兼具捷運機能和成熟商圈，是許多家長趨之若鶩的學區宅標的，中古大樓4字頭，總價800萬起可買3房公寓。

相較於新板特區屬新北市房價最貴的地段，且多為大坪數豪宅，客層以高資產族群為主，一旁的海山地區的大樓及公寓則相對平易近人，趙家琳指出，買方除有附近的換屋族，及想便宜買進板橋市中心的民眾外，更有許多家長為了海山學區而來此購屋設籍，近年因環狀線設站的利多加持，詢問度增加許多。

區內主力產品以屋齡約20年大樓2~3房為主，單價約40~50萬元，總價1500~2000萬元，屋齡10年內大樓3房總價2000~2500萬元，若購買公寓，總價800~1000萬元可買3房。

指標社區的交易量一直不錯，趙家琳舉例，如屋齡約20年的「正隆廣場」，屬住辦混合大樓，與另一個位住宅區的「正隆麗池」，因公設比低、管理品質佳且近捷運環狀線板新站，指名度很高，去年至今年8月共成交24戶，前者行情每坪約40萬元，後者每坪44~48萬元。

另如鄰近海山學區及中和區環球購物中心、位漢生東路屋齡約10年的「新站尊爵」及「文邑」，因戶數單純、門禁森嚴，釋出量一向不多，前者行情每坪48~49萬元，屋齡較新的後者每坪50~55萬元。位民族路、近板橋第一體育場的「文筵」及「光點」，屋齡約6~7年，同樣也戶數單純而指名度高，行情每坪46~55萬元。

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