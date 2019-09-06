不管郭台銘是否要參選，民調的趨勢普遍顯示，韓國瑜氣已衰、勢已危，「換瑜」雖然「形式上」不可能，「棄韓保郭」的「實質雙保險」方案，竟然已成街談巷議的話題‧‧‧

此情境繼續下去，明眼人都知道，韓國瑜2020大選必敗的宿命難逃。

更慘的則是國民黨，在吳敦義機關算盡的初選紛擾中，國民黨已經和韓國瑜雖然目前屢屢傳出「同床異夢」紛擾不絕，還是被綁成了命運共同體，只有咬緊牙關，心不甘、亦不願地硬挺下去，共迎國民黨的再度慘敗！

何以致之？

很多人說「國民黨打壞了好好的一盤棋」，此話，大錯特錯，如今韓國瑜的窘態畢露，重複直播、動員韓粉、頻頻失言的黔驢技窮，其實只是「回到基本面」，打回國民黨根本沒有準備、更沒有責任感的本質！

在 2016 慘敗之後，國民黨就是「黨內互打」輪迴不只，從未真正進行反省，國民黨依然只會搞內部鬥爭，忘了台灣人民從未「虧欠」過國民黨，雖對蔡英文和民進黨執政的惡果充滿恨意，多數選民卻不認為國民黨有「贖罪」的誠意！

曾經完全執政，瞬間完全崩潰，國民黨真正需要的是「反省、贖罪」！

這也才該是韓國瑜和國民黨當前該思考的真正課題，人民想要看到的不是民進黨與蔡英文如何「不好」，人民想看到的是韓國瑜與國民黨，能給台灣帶來哪些「好」？

這種「好」，並不是只靠著拿一些口號，或是「聲量大師」搞一些小聰明，就可以欺騙和呼攏台灣人民的。

因為，地方選舉就是好好的「路平、燈亮、水溝通」，換人做做看，只要好好努力，慢慢學習沒關係，因此 2018 年，選民願意給韓國瑜一個「浪子回頭」的機會！

總統和中央政權，那是國家存亡的生死大事，或許能力和準備都不夠，人民也還可以容忍，但也有起碼的要求，至少面對人民，擺出「誠懇」的態度，讓人民願意給機會‧‧‧

「誠懇」的態度，才該是韓國瑜和國民黨首先要拿出來，說服台灣人民的第一要件。

請問韓國瑜與國民黨（特別是那些「韓粉」們）：

你們的「愛與包容」和「奉獻犧牲」又在哪呢？

你們願意默默地，不是刻意造神般的走入真正庶民生活嗎？

你們除了周周大造勢自嗨外，真的願意傾聽人民，耐心對話嗎？

更何況，國民黨過去就算曾經治理有功，還有許多「過」仍未結算，怎能夠不用更謙卑的態度，讓人民感動，相信你們的捲土重來，不是為了「再享富貴」而是為了「贖罪」！

過去的英國前首相布萊爾有個親信叫阿拉斯特‧甘特（Alaistair Campbell），曾被英國公論封為「英國第二有權力之人」、「扭轉沙皇」（Czar of Spin），他建議布萊爾在首次內閣會議上要求閣員叫他「東尼」，而不稱他「首相先生」，成功替布萊爾創造了「人民的首相」親民形象。

「扭轉」的妙處就是不斷操弄政治修辭學，用最淺顯又帶有感染性的字眼，搶佔媒體頭版和網路討論話題，操控議題設定權，正是韓國瑜和特定媒體的專長。

成也扭轉，敗也扭轉，甘特和布萊爾搞到最後，被看破手腳，因為扭轉只是手段不能是施政的目的，過度扭轉的結果，布萊爾最後被譏為是「只有扭轉，沒有政策」、「花太多時間在追逐明日之頭條新聞」、「施政被扭轉機制所控制」、「利用扭轉來掩飾施政的失敗」。

古人有云：「不誠無物」‧‧‧如今的韓國瑜除了繼續爬樹、口號和打著赤腳這些小花樣之外，還能有多少「正面能量」呢？

●作者：黃創夏／資深媒體人

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