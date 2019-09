英國新任首相強森( Boris Johnson )主張強硬脫歐,自就任來動作頻頻,先是突然請求女王同意國會「休會」未果後, 4 日又於國會遭多名保守黨和工黨下議院議員聯手擋下「無協議脫歐」( No Deal Brexit )一事,縱使強森以提前大選動議欲扳回一城,但因只拿到 298 票,距所需的 434 票差了一大截而失敗,脫歐死線被延至 2020 年 1 月 31 日。

一日內就遭英國國會雙殺,氣的強森對 21 名跑票的保守黨議員「開鍘」,開除包含知名首相邱吉爾( Winston Churchill )外孫、索梅斯爵士( Sir Nicholas Soames )等人在內的保守黨黨籍。然而讓人意想不到的是,與強森同屬保守黨的胞弟喬‧強森( Jo Johnson ),5日卻提出辭呈,稱自己無法兼顧家庭和國家利益,故辭去議員和閣員職務。

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout

— Jo Johnson (@JoJohnsonUK) 2019年9月5日