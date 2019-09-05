▲英國首相強森近日在脫歐一事飽嚐戰敗苦果，仍不改立場。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相強森近日在脫歐一事飽嚐戰敗苦果，仍不改立場。（圖／美聯社／達志影像）

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英國新任首相強森（ Boris Johnson ）主張強硬脫歐，自就任來動作頻頻，先是突然請求女王同意國會「休會」未果後， 4 日又於國會遭多名保守黨和工黨下議院議員聯手擋下「無協議脫歐」（ No Deal Brexit ）一事，縱使強森以提前大選動議欲扳回一城，但因只拿到 298 票，距所需的 434 票差了一大截而失敗，脫歐死線被延至 2020 年 1 月 31 日。

一日內就遭英國國會雙殺，氣的強森對 21 名跑票的保守黨議員「開鍘」，開除包含知名首相邱吉爾（ Winston Churchill ）外孫、索梅斯爵士（ Sir Nicholas Soames ）等人在內的保守黨黨籍。然而讓人意想不到的是，與強森同屬保守黨的胞弟喬‧強森（ Jo Johnson ），5日卻提出辭呈，稱自己無法兼顧家庭和國家利益，故辭去議員和閣員職務。

綜合外媒報導，雖然哥哥強森強力推動脫歐，但喬卻是一名留歐派；喬在個人推特上寫下心路歷程，表示「能代表與服務選區 9 年，並先後在 3 任政府擔任部長，是我的光榮，然而過去數週，我身陷於家庭忠誠與國家最佳利益之間而無法兼顧，是時候將我議員與部長的位子，交給另一名更適合的人了」。強森則透過發言人感謝弟弟的貢獻。

雖然接連遭受政壇、親情打擊，強森仍不改脫歐立場，當地時間週四於英國約克郡出席活動發表演說時，稱自己寧願「死在溝渠裡」，也不會要求延後脫歐。強森的下一步會怎麼走、如何牽動英國政局與全球局勢，外界都在等著看。

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