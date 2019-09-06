究竟誰對誰錯？一名女網友抱怨自己遇到態度不佳的 foodpanda 外送員，傳訊息說「可以不要上去嗎？」，表明不想上樓，女網友氣得上傳對話截圖，引爆上千網友論戰。

一名女網友在臉書「爆怨公社」發文表示：「是說我也不是要討論送不送上來的問題，我只是覺得他回應的態度很差來抱怨而已罷了，用了兩個月第一次碰到這樣的外送員，是我的問題嗎？我家有電梯好嗎？」

女網友附上的對話截圖顯示，一開始女網友傳訊給外送員「到了之後麻煩送上樓唷，辛苦了」，但外送員則回「可以不要上去嗎」，讓她大傻眼繼續追問「不是都要送上來的嗎？」外送員則說「哪有」，最後女網友無奈說「我遇到都是幫我送上來的耶，麻煩你了」，外送員也疑似不開心回傳「…………」、「開門」。

女網友還氣得附上 foodpanda 客服過去曾對此類事件的回應：「我們外送員是會將餐點送到顧客的門口哦，也就是說外送員是會將訂單送上樓的」；女網友還補充「客服都這樣說了，還被網友嗆說要送上樓要不要讓外送員餵你吃飯，傻眼欸」。

此文一出也引爆正反兩方論戰，支持女網友的人認為：「直接回沒關係，我再問你老闆說他的外送服務若不能達到客戶要求，下次你也省得送了」「我也是都叫到門口」、「客服都這樣解釋了還不清楚嗎？」「原本就該送上樓吧」；但也有持相反看法的網友：「我叫外送從來不會讓他們上來」「我真心覺得住家的會要外送員送上樓餐點的人，你們不是有公主病就是王子病還是懶惰病？」「外送要不要順便餵你吃？好手好腳，也收你沒幾毛錢」。（編輯：潘毅）