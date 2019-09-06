資深藝人黃安長期旅居大陸，不時發表親中言論，被封為「台獨剋星」，而昨（ 5 ）日黃安在微博以「死得太早與死得太晚」為題發表一篇文章，原以為是在講述一名美國同性戀矯治療中心創始人公開出櫃的事，沒想到最後黃安也提到蔡英文，引發台灣網友熱議。

黃安指出，美國一名「同性戀矯治療中心」創始人，正式宣布成為同性戀，養生大師梅墨生先生主張，畫家必須長壽，梅先生已因病去世，享年59歲。

黃安說，生活總是不斷給你尷尬，多少人可以像孔夫子一樣「吾道一以貫之」，人們之所以常常無法一以貫之，我想跟壽命有關，如果梅先生能活到 99 ，而不是 59 ；「如果蔡英文在 2000 年以前出意外死了，後來的一切都不會發生。」

黃安感嘆，有人死的太早，有人又死的太晚，能夠死得其所、死得剛剛好的，也算是個大福報呀！大台獨、日本後裔李登輝居然還活著？我們都快死啦！抓緊進度啊，你等會。

而貼文被轉發到 PTT 之後，網友紛紛表示「這什麼文筆啊，講這種話不會太扯嗎」、「安哥又來助選了歡迎喔」、「是在暗示自己活久一點的話會變台獨份子？」、「這個文筆比小四的學生還不如」、「自己以前上節目拿國旗，後來告發別人拿國旗，真台獨是你」、「來台看醫生請記得你是中國人，這樣說別人真的好意思。」（編輯：張嘉哲）