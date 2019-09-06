天使隊「神鱒」Mike Trout今(6)日客場與運動家交手，3局下半從先發左投Brett Anderson手中敲出2分砲，本季第45轟出爐，與大都會的Pete Alonso並列全壘打王，最終天使隊6:10不敵運動家。

雖然Trout、Pete Alonso暫時登上大聯盟全壘打王寶座，但緊追在後的，還有44轟的道奇隊強打Cody Bellinger，以及43轟的釀酒人巨砲Christian Yelich，此四人在今年的全壘打競賽已經進入白熱化。

根據大聯盟的Statcast系統顯示，Trout這一轟初速達111.1英哩，並且距離長達455英呎。Trout瞄準第一球就開轟，他上一次瞄準第一球就開轟，是在本周二對決Mike Fiers時所發生，Trout本季對第一球的情況下，44打數有21支安打，打擊率高達4成77，其中包括6轟、13分打點。

Trout表示：「他對上我第一球總是用直球，我在Fletcher安打之後上去打擊，我就想他會丟直球讓我擊出滾地球，我剛好不錯的球可以攻擊，而且把它打出場了。」

已經拿下2座美聯MVP的Trout，是繼「小葛」Ken Griffey Jr.於1999年48轟之後，首位美聯中外野手當中敲出45轟以上的球員。距離2000年Troy Glaus的隊史紀錄僅有2轟之差。