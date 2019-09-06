戲劇《男神時代》謝佳見與葉星辰在劇中一直處於曖昧階段，看得粉絲們都跟著緊張又著急。本週將播出的劇情中，兩人終於要親下去！謝佳見還透露這場吻戲雖拍的唯美，但卻讓他備感壓力，他笑說「明明我有過不少吻戲的經驗，就連之前跟林逸欣的親密喇舌戲，當時林逸欣的口紅還都被我親掉了，比跟葉星辰這場戲激情許多，但這場與葉星辰的吻戲卻莫名的緊張，搞到後來我跟星辰都有點害羞。」

相較於謝佳見不同以往的緊張，葉星辰則是飽受兩人的身高差所苦。原來是因為她跟謝佳見差了整整一顆頭的高度，所以接吻時葉星辰的脖子只能拼命上仰，兩人光是喬角度就來回試了超多次。葉星辰說「因為導演覺得抬下巴這種方式太老套，捧臉又會擋住表情，最後是謝佳見要把我拉進、捧著我的後腦勺親。我則是一邊要死命仰頭，拍完脖子真的酸到不行。」

劉書宏跟夏語心還在似有若無的曖昧階段，卻被女方猝不及防的甩手就是一巴掌，劉書宏被打得又驚恐又委屈。這場戲夏語心緊張到不行，最後劉書宏不斷要她放心，讓她真的放手去打她才敢真的打下去。夏語心說：「我就連拍吻戲都沒有巴掌戲來得緊張，因為這種力道拿捏真的很難。像我剛開始怕太用力只敢輕揮，但這樣畫面就不ok了，後來只能都真打，讓我對劉書宏很不好意思。」

而來回被甩了至少7、8次巴掌的劉書宏，被打到拍完後左臉還微微泛紅，讓夏語心抱歉的不停關心他的「傷勢」。劉書宏為安撫抱歉的夏語心，便轉移話題，假裝委屈抱怨安俊朋跟陽靚有床戲，自己卻只有被甩耳光的下場，不斷喊話要編劇幫自己加戲給好康，讓一旁的夏語心聽了哭笑不得，引起全場大笑。