許多人求職最嚮往的年薪就是以破「百萬」為目標，因此像是工程師、平面設計師等工作都被稱為「夢幻工作」，不過隨著時代轉變，真的是這樣嗎？近日就有網友在 PTT 提問「有沒有賣便當屌打工程師的八卦？」貼文引發熱議。

原 PO 指出「國小時有兩個同學，同學 A 爸爸是竹科工程師，同學 B 爸爸是賣便當的，當時覺得同學 A 一定很有錢，結果長大後才發現，同學 B 才是真正富二代，出國讀書開名車樣樣來，反觀同學 A 就是普普通通而已」。

貼文一出，吸引許多網友回應「說真的賣便當真的比較賺，一天淨利差不多有兩萬」、「工程師一天一萬就很緊繃了，便當店生意如果好沒在開玩笑，一定屌打」、「很多人便當店店面都自己的，也不怕被漲租，穩定收利賺歪阿」、「便當天天都要吃，每天都需要加上生意好，一定賺的比工程師多很多」、「工程師壽命短，大概到 45 歲就要退休了」。

不過，也有網友分析「工程師也要看等級，有些年薪高的你無法想像」、「自己創業賺的比吃別人頭路還少的話，幹嘛創業？」、「當老闆的賺的比作業員多很奇怪嗎」、「這個比較也是在便當店生意好的時候吧，工程師穩定，便當店改變因素很多」、「便當好賺也就那幾家，平均一定低」。（編輯：張嘉哲）