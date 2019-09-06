漁民們盼了近30年才等到的彰化漁港，因相關設施付諸闕如，被質疑為「空港」，立委柯呈枋今（6）日邀行政院農委會等相關單位會勘；柯呈枋要求漁業署儘速補助彰化縣政府，將第一階段因經費不足而減作的工程補上，並協助推動第二階段建港工程。

關切漁民生計與漁港能否發揮功能！彰化漁港於前年10月發包動工，第一階段工程費共計12億餘元，可容納132艘漁船，預計109年12月開港營運；雖然這是彰化漁民期盼多年的願望，但施工至今，柯呈枋卻先後接到彰化區漁會與眾多漁民陳情，指出第一階段開港營運的船筏泊席不足，且諸如漁船加油、安檢、修護、整補、製冰、拍賣、漁具倉庫等相關輔助設施也付諸闕如，擔心影響漁民泊靠的意願，造成漁港功能不彰、效益低落。

柯呈枋關切此一問題，上個月23日先在立法院邀集中央及地方漁政單位協商，為建港經費尋求解套，今（6）日再邀請代理漁業署署長的農委會主祕張致盛、專門委員胡其湘、國發會專門委員陳美子、縣府農業處長邱奕志、漁會等中央與地方單位代表前往現場會勘，除了聽取施工單位簡報了解目前彰化漁港各項工程進度外，也要求漁業署儘速補助縣府，補上第一階段減作的曳船道與一座浮動碼頭工程經費約3.1億元。

至於第二階段建港工程，柯呈枋請縣府在完成彰化漁港畫設行政程序後，另行向漁業署提送申請漁業多元化經營建設計畫補助，他將全力協助爭取經費，以利各項開港工作無縫銜接，嘉惠漁民。

縣府農業處長邱奕志表示，縣府年底前就可把相關計畫提送中央；代理漁業署署長張致盛則說，彰化漁港是一座多功能漁港，中央一定全力支持，目前先把第一階段工程如期如實完工，按計畫在明年12月開港，讓漁民可以先行利用，2座浮動碼頭完成後，190艘沒問題，整個做完以後還會再增加50艘，後續工程所需經費再來繼續爭取，讓整體工程越來越完善。