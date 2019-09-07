風光嘉義市南門圓環一帶60多年的「黑人魯熟肉」，是嘉義市人「道地的台式下午茶」最佳選項之一。小小的2坪大攤位，桌上有令人目不暇給的香腸、生腸、三絲捲及豬腹熟肉等多樣式的滷、燙、炸菜色，3、4位工作人員，2點上攤，可能4、5點就賣完，晚到要看著空盤流口水。

「黑人魯熟肉」攤位地點就在嘉義市的南門圓環旁(共和路、民族路口)，有人說是「60年來，嘉義道地台式下午茶」，應不為過。除了星期一休息外，其他的時間的每天下午2點開賣，表訂時間是到6點，但可能只到5點左右就賣完收攤。

小小攤位上，却有琳琅滿目的滷、炸、燙出的金、黃、紅等顏色的香腸、三絲捲、生腸、豬內臟、海鮮等令人垂涎的小菜類熟肉。客人就在攤位上拿著夾子，自己挑出自己喜歡的熟肉，老闆就會將刀切分配成盤，讓客人沾醬汁內用；外帶的話，就會裝進紙便盒內，再附加已經預先裝好成包的醬汁讓客人帶回享用。

喜好此味的客人層次，老、中、青的男女都有，不乏自己單槍匹馬(騎機車、自行車)前來店內的饕客，花個百來元新台幣解解嘴饞。他(她)們很多都是附近的住民，幾乎都是從小吃到現在，「每隔一段時間就會來吃一下」是他(她)們回應好奇者的答案。

「魯熟肉」聽說是早期鄉下辦桌師傅沒接外燴，利用空檔研發出來的小吃料理，這家魯熟肉只用當天現宰溫體豬肉熟製而成，外酥內紮實，肥肉不油膩，且没有腥味與異味，吃得出來的是新鮮的滋味，這樣的傳統古早菜色，難怪會吸引絡繹不絕的饕客，即使逆向騎車也要衝過來排隊。