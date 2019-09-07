中秋節就是要烤肉，但歡度佳節後看著沾黏油垢的烤肉網，清潔起來相當費力。而且烤網即使刷洗乾淨後，平常在家也不太會拿出來使用，不是丟掉就是得收起來，等待久久再一次的烤肉時光，烤網才會重見天日。信義居家指出，不妨將一次性使用的烤網，改造成居家用品，發揮更大功效。

快樂的烤肉時光過後，要面臨的就是收拾殘局、清潔烤具，但烤肉網已卡上厚厚黏膩的油垢，拿著菜瓜布刷洗是既費力又刷不乾淨，信義居家表示，可善用環保又具清潔效力的小蘇打粉，直接灑在髒汙處，再用刷子刷掉汙垢即可；或將2大匙小蘇打粉加入500CC的熱水中，烤網使用熱的小蘇打水浸泡後可更加強清潔效果，噴灑在汙垢上，靜待片刻再刷洗，清潔效果可加倍提升。

若是汙垢太頑強，還可調製小蘇打膏，將小蘇打和水以2：1的方式混合，調成糊狀，因具有研磨效果，可強化去污能力。信義居家補充，如果還是覺得清不乾淨，可在小蘇打中再加醋，比例也是2：1，產生起泡作用也能加強清潔力。

清潔烤網後，收納佔空間、丟棄又浪費，信義居家指出，可將烤網改造成實用的收納架，首先將鐵網依3：1：2或需要的寬度折3折，折成一個「ㄩ」型籃子，再將兩端用鐵絲、鍊子甚至緞帶串起固定，烤網的手把可當掛勾，變身為可掛在牆上的收納盒。