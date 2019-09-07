台灣環境濕熱，常有蟲蟲大軍攻城掠地進入家裡，還就此定居繁衍後代，讓人對於居家的蚊子、螞蟻甚至蟑螂相當苦惱。專家提供3招天然DIY防蟲秘招，只要準備好材料，60秒內就能輕鬆完成，迅速嚇跑討人厭的蟲子們。

首先是夏天特別活躍的蚊子，若是入侵房間內，睡覺時在耳邊嗡嗡作響相當痛苦，必殺技為「紅砂糖捕蚊燈」，準備的材料有2000CC的寶特瓶1瓶、溫開水200CC、紅砂糖20g、酵母粉1g、黑布、美工刀及剪刀。

信義居家表示，這是利用蚊子定向氣味源的特性所製作而成，做法是先以美工刀在保特瓶口約1/3處切成兩半，接著將瓶口部分取下瓶蓋，並向下放於瓶身，使它呈現漏斗狀，然後依序倒入溫水、紅砂糖、酵母粉，最後以黑布包裹瓶身，營造蚊子最愛的陰暗氛圍，就能捕捉到蚊子。

令人膽顫心驚頭皮發麻的蟑螂，也有「九層塔蟑螂包」招式能對付。材料相當簡單，1把九層塔與1條舊絲襪，信義居家說明，其實就是運用蟑螂懼怕九層塔味道的特色，將九層塔葉片一片片取下，擦乾多餘水份，接著將葉子放入舊絲襪綁好，在陽光處曬乾，乾燥後放置於蟑螂常出沒的地方，如牆角、家具縫隙、陰暗處等，蟑螂就會紛紛走避。

惱人的螞蟻則可利用「檸檬噴霧」處理。材料為1顆檸檬、水、抹布或噴霧器，用來擾亂螞蟻路徑，使牠們無法彼此「交流」，並找不到回家的路。做法是將新鮮檸檬汁滴在布上，擦在螞蟻經常出沒處，或可將檸檬汁與水混合在噴霧瓶中，噴灑在螞蟻出沒的路徑上。

不過，這些天然驅蟲的方法多是讓牠們跑去角落躲起來，無法滅絕蚊子蟑螂螞蟻，信義居家建議，若想趕盡殺絕一勞永逸，仍可利用環保署登記合格的殺蟲劑，有效殺死蚊子、蟑螂、螞蟻等。此外，環境整潔也是很重要，平常應避免食物曝露在外，並定期整理居家環境，勤倒積水，避免蚊蟲孳生。