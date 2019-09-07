TF 證券分析師郭明錤週五 (6 日) 報告指出，蘋果(AAPL-US) 今年秋季可能推出超寬頻(UWB) 無線技術的 iPhone，且整合到一款小型硬體「標籤」上。

《MacRumors》先前曾報導，蘋果計畫推出一種小型、圓形標籤，使用者能將其貼在後背包、鑰匙、腳踏車和其他個人物品上，該標籤具有定位功能，透過 iPhone 的「Fine My」app 就能找到該標籤所在，進而找到該物品。

該報導提到，蘋果的戰略是打造可以室內導航服務的基礎設施。室內導航目前靠的是室內地圖，且蘋果地圖 (Apple Maps) 目前有多種室內環境功能，而超寬頻技術可以搭配其他技術來改善室內地圖的精準度。

郭認為，從技術的角度來看，蘋果將藉著超寬頻標籤，讓 iPhone 變成提供室內導航服務的基礎設施，並藉著提高室內導航服務的精準度，與更多產業和企業結合，讓 iPhone/iOS 系統更棒，以提供更創新的用戶體驗。

蘋果公司將於下週二在其園區舉行發布會，預計屆時就可看到新 iPhone、Apple Watch 以及上述這款新小型追蹤硬體「標籤」，但蘋果向來不對未發佈的產品做任何評論。

郭的報告內容包括對 2020 年秋季將推出的 iPhone 一些預期，包括：(1) 全新外型設計、(2) 支援 5G、(3) 相機功能升級。

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