民視娛樂網路節目《娛樂超skr》主持人小路、阿甘接連訪問來賓從王瞳、陳美鳳、賴慧如以及張家瑋，話題勁爆引起熱烈討論，本周第4集訪問到人氣超高的台語歌王許富凱、歌后曹雅雯，2人「唱而優則評」，從歌唱比賽選手到現在變成《台灣那麼旺》歌唱比賽評審。

節目上被問到2個人一起覺得人生最skr（厲害）的事情，兩人「一臉光榮」地說感謝恩人黃義雄（寇桑）的引薦，讓他們成為江蕙連續10場演唱會嘉賓還收錄在DVD裡，還驕傲的說這是「光宗耀祖」的事情。到了主持人小路、阿甘最犀利的拿手項目「真心話大考驗」，第一題就問到許富凱、曹雅雯如果以交往為前提互相為對方打幾分？沒想到許富凱自爆：「我們不是在交往嗎？交往10幾年了？」讓主持人嚇呆要他好好解釋，許富凱難得感性地說：「形影不離太久了，在路上婆婆媽媽都會問我老婆呢？」曹雅雯也說太常在路上被問「妳老公呢？」

曹雅雯被問到怎麼安慰許富凱金曲獎再次「槓龜」，許富凱說曹雅雯是異常冷靜的人，用行動給了他一個大大擁抱，好交情不在話下。除此之外，曹雅雯還自爆喝醉酒不為人知的一面，喝醉斷片後「護花使者」許富凱送她回家後，隔天被問起到底發生什麼事情，曹雅雯才知道「整晚一直賴在許富凱懷裡」，許富凱也爆料自己喝了酒會茫但卻清醒，還會去規勸曹雅雯不要失態，超級勁爆言論讓大家笑到彎腰。