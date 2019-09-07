香港反送中運動持續延燒，並未隨著特首林鄭月娥宣布撤回條例而止息， 6 日晚間旺角、油麻地等區更爆發撤例以來最大的警民衝突。有香港網友今（ 7 日）發起第二波「機場交通壓力測試」，呼籲港民進入機場及東涌一帶觀光、購物、探訪朋友；港鐵及巴士公司嚴陣以待，提早停止來往東浦至機場交通服務，機鐵也宣佈不停青衣、博覽館及九龍站，並有防暴警察於香港機場、港鐵等地戒備。

綜合港媒報導，為了防範 7 日下午可能發生的新一波機場交通堵塞行動，港鐵機場快線來往機場站至博覽館站，今早 9 點起暫停行駛；至於香港站至機場站的列車，則為每 10 分鐘一班，且途中不停九龍站及青衣站。

港媒《東網》報導，香港龍運巴士 S1 及 S64 線，早上 11 點起暫停服務，往機場/博覽館方向的 E 線巴士均改以東涌為終點；龍運巴士 E31 線往逸東和荃灣方向，從上午 10 點半起不入東涌市中心，E32、E33、E33P、E34A、E34B、E41、E42 往機場或博覽館方向亦改以東涌東堤灣畔為終點站。

《立場新聞》報導，欣澳站、青嶼幹線轉車站入機場方向有多輛警車戒備，東涌站外也有便衣、防暴警員聚集，並有為數不少的警察帶著盾牌及長槍進入機場。《香港 01 》則稱數輛水炮車及裝甲車已抵達機場警署戒備，警方亦在往返機場路段設路障。截至發稿時間為止，尚未有明顯的示威者聚集現象。