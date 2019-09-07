富邦悍將左投手陳仕朋今（ 7 ）日對上 Lamigo 桃猿之戰， 5 局失 2 分奪下勝投，是他本季的第 10 勝。不過這場比賽狀況比較多，他表示就不要保送，每場比賽盡力而為。

此戰雖然奪下第 10 勝，陳仕朋也坦言這場比賽的狀況不太好，加上對手掌握得比較好，在比賽中去調整，也用比較多引誘球，所以用球數比較多。不過這場比賽壘上有跑者都能化險為夷，陳仕朋表示，今年不會像去年這樣大失血，反而換個想法去抓雙殺，慢慢從比賽中去學習。

而這是他本季的第 10 勝，陳仕朋表示每場比賽就盡力，不要投保送；並且觀察打者，盡量吃多一點局數，並降低失誤。對於拿下 10 勝，他反而說上場後就進入比賽的情境中，不會想太多。

中華職棒史上本土左投手單季拿下 10 勝的有 2001 年謝承勳（ 15 勝）和張士凱（ 10 勝）； 2002 年何紀賢（ 11 勝）； 2004 和 2005 年林英傑（ 14 勝和 12 勝）； 2006 年吳偲佑（ 17 勝）； 2015 年的王溢正（ 11 勝）和今年（ 11 勝）。加上今日拿下勝投的陳仕朋，就是第 7 人。而中華職棒首位單季10勝的左投是1994年俊國熊隊的威爾（11勝）。另外，林英傑如果加上台灣大聯盟年代雷公隊時代，也曾在 2001 年拿下過 13 勝。