美中貿易重啟，加上政治利空和緩，在美股大漲帶動下，市場信心回神，外資買超力道擴大，台股展現多頭氣勢，近三個交易日大漲198.72點，6日則因近關情怯，終場以上漲23.71點，收在10780.64點，周線連三紅。法人指出，貿易關稅帶來的轉單及備胎轉正胎效應，不但持續發酵，且也改善備胎翻正商機的進展。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，原本飽受貿易關稅和政治利空等不確定性壓抑干擾的國際股市，在美中雙方願意在10月進行復談，美股大漲，提振台股帶量上攻，不但近三個交易日大漲近200點，外資買超力道明顯增溫，支撐台股。

廖哲宏表示，近期市場氣氛偏多，貿易戰未見害、先見其利，電子股續為盤面主流，汽車類股近期表現回溫；另一方面，包括：市場對美國總統川普放話反應冷淡，但對重啟和談正面反應強烈；政治紅利在即；台股重新站回季線、國內資金維持偏多操作，外資於近期亦加入多方操作等均有助於支撐台股。

回到基本面，廖哲宏表示，儘管現階段終端需求尚未看到明顯回溫，而在不確定因素上，又有貿易稅成本對需求的壓抑程度仍需密切關注，不過，台灣受惠華為與大陸品牌轉單效益，獲利逆勢成長，2020年5G手機滲透率期望快速拉高，更有望挹注相關成長力道。

廖哲宏表示，半導體等庫存水位於第二季見到改善，顯示半導體庫存調整出現進入尾聲，伺服器近期也出現短期庫存訂單回補。另根據經濟部外貿局統計，今年前七月通訊、自行車、醫療器材、體育用品等八產業出口在美中貿易戰下逆勢成長，轉單效益逐漸顯現。

在題材面，安聯投信指出，貿易關稅帶來的轉單及備胎轉正胎效應，不但持續發酵，且改善備胎翻正商機的進展，亦優於預期。以Mate20 X 5G teardown為例，部分關鍵零組件已由華為自製產出，去美化進度明顯優於預期，後市不容小覷。

另外，華為自製能力快速升級，此一跡象亦顯示，在大陸政府以發展基礎建設的力道全力扶植下，5G手機規格升級，連帶有助於帶動相關關鍵零組件的研發進度，以及終端需求的增溫。iPhone將舉行秋季新品發表會，也成為短線市場反彈的話題。