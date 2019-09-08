日本導演、攝影師蜷川實花繼《惡女花魁》及《惡女羅曼死》在亞洲引起討論後，她的第三部作品《殺手餐廳》也即將推出，更找來藤原龍也、玉城蒂娜、窪田正孝、本鄉奏多、齋藤工、小栗旬、土屋安娜、真矢三嬉等人出演。片中，玉城蒂娜為戲穿上性感女僕裝，飾演「殺手餐廳」服務生大場加奈子，小心翼翼「服侍」諸位殺手，可愛造型連導演蜷川實花都忍不住讚嘆。

儘管造型可愛，但玉城蒂娜片中吃盡苦頭，先是因得罪黑道被繩索吊起來任人宰割，最後以800日圓超低價「賣身」給藤原龍也當奴工；還慘遭眾男連環鹹豬手攻擊，被逼坐大腿、摸遍全身，時時應付藤原龍也和各殺手刁鑽的要求。玉城蒂娜將大場加奈子的無助、無辜發揮到極致，並坦言：「我自己也有過無法跟人產生連結的無助時刻，因此對加奈子這個角色非常能感同身受。」

蜷川實花也認為玉城蒂娜就和加奈子一樣，像隻誤入叢林的小白兔，被丟入這群早已身經百戰的優秀演員群中，想必面臨非常大的壓力，「玉城小姐也真的努力讓自己和加奈子合而為一，讓人在觀賞作品時，會覺得彷彿就像在紀錄玉城蒂娜的成長一般。」

《殺手餐廳》講述大場加奈子（玉城蒂娜 飾）自小被母親拋棄，不僅名字諧音像「大笨蛋女子」，在世界上也找不到自己的容身之所。原本打算虛度人生的她，為了日薪30萬元的工作，不小心被賣到了「殺手餐廳」，遇上了號稱天才主廚的退休殺手龐貝羅（藤原龍也 飾）。該電影9月20日在台上映，蜷川實花將於當天來台舉辦見面會，並於21日在光點華山電影館舉辦大師講堂，以上兩場活動及預售票可至博客來售票網購買。